Nagore Robles cambia Mediaset por TVE tras 15 años: "En 'Bake Off: Famosos al horno' soy más natural"

'Bake Off: Famosos al Horno' se renueva esta temporada con una nueva incorporación que no pasa desapercibida: Nagore Robles. La televisiva vasca, conocida por su paso por programas de Mediaset como 'Gran Hermano' y 'Mujeres y hombres y viceversa', da un giro a su carrera al unirse al formato de repostería en su versión de famosos, que se emite ahora en RTVE. Este fichaje marca un hito importante en la trayectoria de la excolaboradora, quien deja atrás su larga etapa en la cadena privada para embarcarse en esta nueva aventura televisiva.

Nagore Robles, con su característico desparpajo y su estilo directo, se enfrenta al reto de cocinar en un concurso donde la precisión y la creatividad se mezclan con la tensión. Aunque su terreno habitual ha sido el de los debates y la interacción con otros personajes televisivos, en 'Bake Off: Famosos al Horno' se mostrará bajo una nueva faceta: la de una concursante dispuesta a demostrar sus habilidades culinarias, o al menos a sorprender con su actitud frente a los retos. Su presencia promete dar un toque de frescura y humor a la competencia, siempre fiel a su personalidad tan reconocida por los espectadores.

Este salto de Mediaset a RTVE también refleja una tendencia creciente de figuras televisivas que buscan diversificar su imagen y explorar nuevos horizontes en la televisión pública. Para Nagore Robles, es una oportunidad de consolidar su presencia en un nuevo entorno televisivo, con un público que, hasta ahora, la ha conocido más por sus intervenciones en debates y reality shows. Sin duda, su participación en 'Bake Off': ¿Qué consejos le dieron Alba Carillo y Rocío Carrasco, concursantes de la anterior edición? ¿Cómo valora la actual situación crítica de Mediaset? ¡Nos contesta a todo!

Nagore Robles, ¿qué haces en Televisión Española?

NAGORE - ¿Qué te parece? Eso digo yo. Divertirme muchísimo, hornear algo, según me han dicho, y reírme, disfrutar un montón. Y, sobre todo, competir también.

Me consta que a ti te han llamado de muchos sitios, pero este ha sido uno de los pocos a los que ha dicho que sí.

NAGORE - Es mi caso también. No tuve ninguna duda. Ninguna duda. Me apetece mucho estar en Televisión Española, me apetece hacer algo novedoso totalmente para mí, como es la repostería. Me apetecía muchísimo conocer a Paula Vázquez. O sea, es que la admiro mucho.

¿Era un crush de antes?

NAGORE - Era súper crush de siempre y sigue siéndolo. No le digas nada (risas). Creo que ya lo sabe. Es maravillosa, por favor. Qué talentosa y qué válida es. Y luego me apetecía muchísimo conocer a Eva Arguiñano. Ya había visto el programa porque seguí muchísimo los pasos de Rocío Carrasco en la anterior edición y de Alba Carrillo y Blas Cantó… Me encantaron.

Entonces, me apetecía mucho porque ya sabía de ellas que habían estado muy bien cuidadas, que se lo habían pasado muy bien y, bueno, me apetece hacer cosas nuevas. Estoy en ese periodo de arriesgarme, por qué no, de hacer cosas que igual no te habías planteado jamás.

¿Eras de las que en pandemia hiciste postres, bizcochos.?

NAGORE - A ver, en pandemia solo hice tiramisú.

Yo no tengo ni idea de cómo se hace.

NAGORE - Ah, yo te enseño si quieres. 200 tiramisús, que me los comí todos tan encantada. Es lo único que hacía. Tiramisú.

¿Cómo ha sido la mudanza desde Mediaset?

NAGORE - 15 años. La mudanza ligera, porque yo voy con poco peso. Sí, y bueno, yo estoy tremendamente agradecida a Telecinco, a Mediaset, por haberme dado tantísimas oportunidades. Es donde he nacido y donde he aprendido. Pero cuando te mudas es cuando ya no vuelves a un sitio. Y yo creo que voy dejando cajitas por todas partes.

Nunca se sabe cuándo volver a tu casa. Ahora mismo me apetece muchísimo ver crecer a esta Nagore, que para mí también es novedosa, en Televisión Española, y ojalá que me den muchas oportunidades más, pero estoy muy contenta, muy contenta y muy agradecida, de verdad, de que hayan pensado en mí. Con los prejuicios que tenemos todos, siempre pensé: "No creo que nunca Televisión Española cuente conmigo". Pero no solo hacia Televisión Española, sino también hacia mí, ¿sabes? Por mi perfil, quizás, más cañero, con mi humor.

Yo creo que es algo que todos pensábamos, la cantera de Mediaset es algo que parecía que estaba vetada en RTVE. Y ahora creo que se han dado unos pasos...

NAGORE - Pero no considero que nadie esté vetado. Es cierto que cuando llevas muchos años en una cadena, pues ya, evidentemente, ves a esa persona y dices "Bueno, esta persona es de aquí", pero yo creo muchísimo en la validez y en la profesionalidad de cada uno de nosotros, de las productoras y de las cadenas. Al fin y al cabo, no creo en la exclusividad. Creo que hay proyectos y trabajos y oportunidades para todos y se trata de eso, de esa diversidad y de crecer y de aprender en cada sitio que nos den esta oportunidad.

Tú, que eres súper analítica y siempre das en el clavo de todo, ¿cómo ves, por ejemplo, la situación actual de Televisión Española?

NAGORE - Jo, está funcionando como un tiro, perdona. O sea, es una maravilla. Es increíble cómo está creciendo tantísimo, las series que tiene, que mi madre está todo el día con la serie, me viene a mi casa y todo el día ella... Ya me he enganchado yo hasta las series de la tarde. Claro… No me pierdo una sola 'Revuelta'. Creo que están estupendos todos los compañeros.

¿Por qué crees que han dado en el clavo?

NAGORE - Porque yo creo que han decidido atreverse, innovar, escuchar, que es lo que le apetece al público. Yo creo que en el riesgo hay un miedo, evidentemente, pero si lo haces bien, lo haces muy bien. Y creo que han apostado por algo que para el resto era obvio que iba a funcionar, pero que agradecemos muchísimo.

O sea, a mí, de verdad, Televisión Española... yo creo que es "la primera". La primera cadena que hubo con la que hemos nacido y crecido todos y estoy muy contenta de que esté funcionando tantísimo. Es que se están haciendo cosas muy buenas, entre ellas, 'Bake off'. Es que es muy fuerte. Todo lo que vamos a hornear aquí, que no solo son pasteles, es muy fuerte.

¿Cómo analizas tú, por ejemplo, la de Mediaset, en este caso?

NAGORE - Jo, Mediaset yo creo que durante muchísimos años ha sido líder en muchísimos formatos. Creo que también están creciendo en otros formatos. Ahí ha estado el estreno de 'La Isla de las Tentaciones 8' con Sandra Barneda arrasando y con ese equipazo haciéndolo muy bien. Creo que apostarán nuevamente, según he oído, por formatos nuevos y espero que les salga estupendamente. No sé, yo es que es la casa donde nací, entonces hay muchas cosas que se hacen muy bien allí, la verdad, grandes compañeras.

¿Quién de tus compañeros dirías que es una galleta cookie?

NAGORE - Una galleta cookie... Yurena. Yurena es la más cuqui de todas. Es que no hay nadie más cuqui que ella. Por favor, es que es tan fácil quererla. Es que es maravillosa. Es el ingrediente que no puede faltar en ningún postre, desde luego.

¿Quién sería un donut?

NAGORE - Un donut sería Pol.

¿Por qué?

NAGORE - Hombre, por sus neumáticos. Pol se subiría en el donut y llegaría el primero, el tío. Cómo corre. Vais a divertiros mucho con él. Me ha sorprendido muchísimo.

¿Y quién sería un tiramisú?

NAGORE - Sin duda, para mí Benita, Maestro Joao, Benita. Por todas las capas que tiene, por ese punto de acidez y de dulzor exacto para que sea algo en boca maravilloso, elegante. Creo que Benita es la mejor concursante que podía tener 'Bake off'. Es una maravilla haber pasado esta aventura a su lado. La rapidez que tiene, la generosidad, siempre el positivismo, el buen rollo es una maravilla. Para mí ha sido el mejor postre de este programa.

¿Un bizcocho de limón?

NAGORE - ¿Un bizcocho de limón? Yo. Porque el bizcocho es tierno, pero luego tiene ese punto de acidez. Así que... yo soy el bizcocho de limón de 'Bake off'.

Nagore, en el avance que nos habéis enseñado, me he sorprendido un montón porque te has emocionado, pero no solo en el vídeo. Te estaba mirando en la rueda de prensa y también te has emocionado. ¿Qué te pasó en ese momento?

NAGORE - Sí, y sigo hablando contigo, volveré a emocionarme. Porque me lo he pasado tan bien, he disfrutado tanto, he sido tan yo. Yo creo que eso es muy difícil conseguir, porque al final todos nos ponemos una capa, una careta cuando sales de casa, muy pocas personas, incluso a veces ni siquiera las personas de nuestro alrededor, llegan a conectar con lo que uno es. No siempre te muestras tal cual, en el trabajo, con tu pareja, tu familia. Ya has adquirido un rol y depende de lo que esperen de ti, eso es lo que entregas. Y yo en 'Bake off' he sido la Nagore más 100% natural que he visto jamás.

¿Más que en aquella primera edición de Gran Hermano?

NAGORE - Sí, sí, sí. Ahí tenía 26 años. Han pasado 15. Ya es como que no tengo nada que perder, ni nada que demostrar, solo tengo que disfrutar. Creo que esto ha sido un regalo a los 15 años que llevo en televisión y del cual voy a estar siempre agradecida. O sea, muestro todas mis facetas. Espero que disfrutéis muchísimo conmigo en este programa. Sin duda, os va a encantar 'Bake off', de verdad. Nunca he reído tantísimo y de forma tan sana en un programa. Sí, me muero de ganas por verlo.

No sé si se te habrá hecho raro, a lo mejor, la dinámica de no poder nominar. ¿Has echado en falta alguna vez decir: "Te doy 3 puntos?"

NAGORE - Cuidado. ¿Quién te ha dicho que no? Algún puntito se ha llevado alguno.

¿Algún consejo que te diera Alba Carrillo o Rocío Carrasco para venir aquí?

NAGORE - Es que ellas me dijeron que lo iba a hacer genial, que lo disfrutara y que iba a estar súper bien cuidada. Entonces, no me dieron consejos ninguno a parte de: "Disfrútalo porque va a ser, de verdad, de lo mejor que hayas hecho jamás en televisión". Y así ha sido.