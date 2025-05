Nagore Robles lanza esta acusación contra Kiko Hernández desde TVE y deja retratada su imagen

Nagore Robles visitó este sábado 3 de mayo el programa 'Al cielo con ella', presentado por Henar Álvarez en TVE. En una sincera charla, la colaboradora televisiva habló de aspectos personales de su vida privada, sobre el momento en el que salió del armario, algo que no fue por decisión propia, tal y como recordó ella misma.

La vasca, que es todo un referente entre las mujeres lésbicas y bisexuales, criticó el hecho de que todavía a día de hoy existan determinados estereotipos que pintan a las mujeres homosexuales con "camisas de cuadros" y conduciendo un camión. La presentadora resaltó que Nagore se ha convertido "en un referente lésbico sin pluma". "¿Sin pluma?", respondió, visiblemente sorprendida, antes de añadir: "Yo creo que se me ve de lejos, pero bueno".

Henar Álvarez insistía en que Nagore Robles no tenía "vibes" de ser LGTB. "Claro, ahí estamos, el tema de la pluma. El rol que (se supone) debe tener la lesbiana. Cuantas veces se ha hablado del estereotipo de la lesbiana con camisa de cuadros y un camión. Yo, honestamente, no sé qué decir", comentaba Nagore Robles, antes de sentenciar que "creo que todo el mundo es bisexual".

Nagore Robles acusa a Kiko Hernández de sacarla del armario

"Otra cosa es que, de repente, encuentres a esa persona que digas: ¡aquí voy! Dejarse querer o atreverse. Pero yo creo en la bisexualidad de todo el mundo, más que en los estereotipos. Tengo un sobrino, hijo de mi prima, y, con total normalidad, comentando el amor y el cariño que ven. Creo que le estamos dando el lugar que requiere, absoluta normalidad en la orientación de cada uno en el amor y la familia", reflexiona.

Además, Nagore Robles recordó el momento en el que Kiko Hernández la sacó del armario, cuando parte de su familia todavía no sabía que era homosexual. "Lo cierto es que a mí me sacaron del armario", recordó la televisiva en el programa de La 2 de TVE. "Lo hizo Kiko Hernández. ¡Manda pelotas! Me saca del armario un tío que llevaba 50 años en él", bromeó la invitada, haciendo alusión a que su excompañero de Telecinco salió del armario en 2023, cuando se supo que tenía una relación con Fran Antón.