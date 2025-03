Nagore Robles habla claro sobre la verdadera razón por la que está fuera de 'Supervivientes 2025'

Este jueves se estrena 'Supervivientes 2025' y durante el estreno conoceremos la lista completa de concursantes después de que Telecinco solo confirmara a once participantes. No obstante, a ellos hay que sumar los cinco rostros que fueron pillados en el aeropuerto más Montoya y alguna otra sorpresa. Quien no estará en dicha lista es Nagore Robles.

Y es que aunque el año pasado se dejó caer que Nagore Robles sería concursante de esta edición, la vasca no se tirará del helicóptero. Ha sido ella misma la encargada de pronunciarse en su cuenta de Tik-Tok sobre este asunto dejando claro que ella nunca llegó a confirmar que sería concursante.

"Quiero hacer este vídeo porque un montón de personas me están escribiendo diciendo oye Nagore tú no prometiste que irías a 'Supervivientes'. Yo no prometí que iba a ir a 'Supervivientes'. A mí me ofrecieron ir un mes después de que empezara el concurso porque una concursante abandonó y yo hubiera sido la sustituta. Y yo dije que llevan años ofreciéndome ir a Honduras y nunca había ido, con lo cual por qué iba a ir un mes después, donde evidentemente todo el mundo me iba a quitar cualquier mérito que tuviera de cualquier cosa que consiguiera y eso sí que no. Y entonces que de ir, iría el día 1", empieza explicando.

Nagore Robles apunta al motivo por el que no la han llamado para 'Supervivientes'

Tras aclarar este asunto, Nagore Robles no ha dudado en explicar que nadie de la productora ni de la cadena se habían puesto en contacto con ella para que fuera concursante de esta edición. "A mí nadie me ha llamado, con lo cual ni siquiera he tenido que decir ni si ni no. No me he podido sentar a escuchar ninguna propuesta que es algo que yo también dije que estaría dispuesta a sentarme y escuchar alguna propuesta, pero ni siquiera ha tenido que aceptar ni rechazar nada porque a mí nadie me ha llamado", prosigue diciendo.

"El motivo lo sabrá la productora, o la cadena. Pero donde sí estoy, que quizás ese sea uno de los motivos, que no lo sé es en TVE, todos los lunes en 'Bake Off'", asegura. Así, deja caer que quizás no la han llamado por estar en la cadena pública participando en el talent de repostería.

Y además, Nagore Robles aprovecha para soltar una pullita a La 1 por tener que competir contra el fenómeno de la temporada. "Puede ser que no os hayáis enterado porque claro con el revuelo de 'La isla de las tentaciones' de los lunes que están dando tantísimo contenido pues igual, es que no os habéis enterado. Pero estoy en un programa donde también se pasa muy mal, hay muchos nervios, es una aventura sin duda, todos los lunes a las 23:00 horas después de 'La Revuelta'", termina diciendo la vasca.