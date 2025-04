El tremendo calificativo con el que Cristina Tárrega sentencia su guerra con Kiko Hernández

Parece que el enfrentamiento entre Cristina Tárrega y Kiko Hernández no tendrá más entregas por el momento, o eso ha prometido la presentadora a sus seguidores. La colaboradora de 'TardeAR' lanzó una sentencia final a su rifirrafe con el rostro de 'Tentáculos' tildándolo de "payaso". Y el compañero de Carlota Corredera no ha dudado en contestar a su última réplica desde el espacio de TEN.

Después de unas semanas en las que el nuevo magacín de Quickie se ha centrado en la colaboradora de Mediaset y sus fuertes reacciones después de que sus supuestas prácticas esotéricas volviesen al foco, la presentadora de 'La vida sin filtros' ha decidido cortar por lo sano y cerrar las puertas a Hernández y el resto de su equipo.

Cristina Tárrega sentencia de lleno a Kiko Hernández y 'Tentáculos': "Sin público, el show se apaga solo"

"No respondas a la provocación. Deja que el payaso actúe solo. Sin público, el show se apaga solo", se podía leer en una imagen que Cristina Tárrega publicó en sus historias de Instagram este miércoles. Una reflexión que llega días después de su último encontronazo con Kiko Hernández, que la sorprendió llamándola en directo desde 'Tentáculos' sin previo aviso.

Historia de Cristina Tárrega en Instagram

Pero este miércoles, el colaborador de TEN no dudó en hacer un llamado a la presentadora tras darse por aludido. "Cristina, que tú sabes que yo te quiero mucho, pero he visto un story tuyo en el que dices: 'Deja que el payaso actúe solo'. ¿Lo dices por mí? Porque yo no te he insultado nunca", señaló desde el espacio de Quickie. Y el antiguo rostro de 'Ni que fuéramos' no dudó en reprender a la televisiva por sus duras palabras.

"Sabes que hago televisión, como haces tú, que eres una gran profesional, como lo soy yo. Estamos haciendo show, pero de ahí al insulto… En lo personal, ya sabes que yo no tengo nada contigo. Un beso", subrayó el tertuliano antes de lanzar un último dardo. "Bueno, no tengo nada… hasta que me diga Javi de Hoyos lo que has dicho de mí", terminó añadiendo el colaborador con sorna.

"¿No tenéis bastante ya con todo?"

Cabe recordar que Cristina Tárrega ya dejó claro su enfado durante la encerrona que Kiko Hernández le preparó en directo al llamarla por teléfono sin previo aviso. "Pero Kiko, ¿no tenéis bastante ya con todo? Yo soy feliz por otras cosas. Mi profesión no me la tomo como vosotros. Yo no me vuelvo loca con esta jugada vuestra", espetó la colaboradora de 'TardeAR' durante la llamada.

Cristina Tárrega le pide a Kiko Hernández que no la llame más.

pic.twitter.com/PToZKGtAcC — Todo Realities (@GHVIPNews) April 10, 2025

"¿Me estás grabando para ponerlo? No me llames para esas cosas. ¿No os dais cuenta de que yo estoy en otra cosa? No me llames en directo, te lo pido por favor, porque te he cogido sin ver que eras tú", terminó añadiendo antes de colgar. Habrá que esperar a las próximas entregas de 'Tentáculos' después de semana santa para conocer si la guerra se prolongará con una nueva reacción de la presentadora.