Máximo Huerta da carpetazo a su polémica con Cristina Tárrega con un último dardo

La cruzada que Máximo Huerta inició cuando recordó la leyenda sobre las controvertidas prácticas esotéricas de Cristina Tárrega ha tocado fin este lunes. Después de un fin de semana en el que la presentadora ha estallado contra el valenciano en espacios como 'TardeAR', el escritor ha querido zanjar la polémica. Desde 'El programa de AR', el ex ministro de Cultura y Deportes ha contestado a la televisiva con una réplica que incluía una afilada pulla.

"Yo no tengo ni he tenido nunca a nadie en el congelador. Eso es una leyenda urbana. Y, además, os digo que eso no sirve para nada. Me parece un absurdo", comenzó contestando la periodista desde el plató de 'TardeAR' poco después de que el valenciano rememorase la popular historia sobre la presentadora en el matinal de Telecinco.

Máximo Huerta contesta a los ataques de Cristina Tárrega: "Sabe hacer tele mejor que nadie"

Pero la comunicadora no se quedó ahí. "Me molesta porque es un comentario que soltó alguien con muy mala leche y, sobre todo, porque cada persona que lo diga yo le invito a que venga a mi casa y abra el congelador", sentenció Tárrega haciendo referencia a Máximo Huerta, dejando claro que le había molestado el desafortunado gesto de volver a poner el foco en dicho bulo.

Máximo Huerta en 'El programa de AR'

"La relación que yo tengo con Máximo es profesional, le tengo mucho cariño. Me supo muy mal que durara tan poco en el ministerio porque podía haber hecho muchas cosas. Creo que lo ha dicho sin maldad, pero que quede claro que yo no tengo congelado a nadie… Si sirviera, os metería a todos, que sois unos pesados", sentenció la comunicadora, lanzando una pulla directa al escritor por su corta estancia en el Gobierno y al equipo de 'Tentáculos', donde continúa siendo uno de los temas principales.

Y Máximo Huerta no ha dudado en contestar a la periodista este lunes desde 'El programa de AR'. "Este fin de semana, he notado que el cuerpo se me entumecía, no sé si se debe a eso o a la borrasca", comenzó señalando con sorna el escritor. "Yo he dicho cuatro palabras, nada más. Creo que empezó enfadada y cuando vio que los insultos se le iban de las manos, comenzó a frenar. Sabe hacer tele mejor que nadie", añadió el valenciano.

"¿Alguna vez ha sido Cristina ministra? Pues yo una"

"Cristina, tú eres más de mascletá que de fríos hielos. Dudo mucho que congeles, pero si en algún momento de tu vida lo vas a hacer, tengo yo un listado muy bueno en el que igual coincidimos y lo hacemos a medias", insistió con humor, en un intento de restar importancia al rumor que tanto daño le había hecho a Tárrega. "Creo que ella es de congelar más una buena carne que de hacer estas cosas. Es absolutamente una broma", sentenció Máximo.

Fue entonces cuando Máximo Huerta quiso deshacerse de la polémica por completo, insinuando que la mayor parte de su enfado no iba dirigido hacia él. "Creo que la ira no era por mí, que fue por otra persona a la que le molestó y que me utilizó a mí para hablar de otro", aclaró el colaborador antes de lanzar un último dardo a la presentadora. "¿Alguna vez habéis sido o ha sido Cristina ministra? Pues yo una más", añadió con sorna el escritor.