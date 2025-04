'Tentáculos' airea la rajada de Cristina Tárrega sobre Ana Rosa Quintana: "La pone a parir en la intimidad"

Cristina Tárrega es uno de los rostros habituales en los programas de Unicorn Content, la productora presidida por Ana Rosa Quintana, compartiendo incluso mesa con ella durante la primera etapa de 'TardeAR'. Sin embargo, de acuerdo con las fuentes de 'Tentáculos', la relación entre ambas presentadoras no sería todo lo sana como se muestra en pantalla. Una fuente anónima ha detallado los comentarios más dañinos que la periodista haría sobre la conductora de 'El programa de AR' y su trayectoria.

'Tentáculos' sorprendió este viernes al anunciar que tenían información sobre la presentadora que venía de su círculo más íntimo y que afectaba directamente a un importante rostro de Mediaset. "Cristina Tárrega siempre habla de Ana Rosa bien públicamente, pero luego claro... en la intimidad la pone a parir. Son varias personas las que han podido oírlo y que sabemos que lo han escuchado", comenzó asegurando el testigo protegido del programa.

"Ella lo que dice es que Ana Rosa no es presentadora del prime time, que es buena presentadora de mañana y de tarde, pero de prime time no. Ella dice que ella sí que es presentadora de prime time, que eso es lo que la diferencia de Ana Rosa, que ella sí es capaz de mover al público en prime time, en cambio Ana Rosa no", continuó explicando, desvelando la superioridad con la que Cristina Tárrega se refiere, supuestamente, a la que ha sido su jefa.

Y es que, la comunicadora tendría cuentas pendientes con la de Usera por alguna que otra zancadilla en lo profesional. "Ella dice que es más polivalente que Ana Rosa, y cuando la critica y la pone a parir dice que ella le ha cerrado puertas. Que Ana Rosa le tiene envidia básicamente. También siente que está un poco desactualizada, que no está al día. Ella tiene el lenguaje que se habla actualmente, pero que Ana Rosa no, que se ha quedado un poco desfasada", añadió la fuente anónima.

"Que su tiempo y su época de oro han terminado, ella siente que ahora mismo es una presentadora de raza actualmente y que claro, no le han dado el hueco que ella se merece en televisión. No solo la critica por eso, también la critica por muchas otras cosas", terminó sentenciando el testigo protegido, tal vez haciendo referencia al inesperado final de 'La vida sin filtros' en Telecinco, espacio que Cristina Tárrega conducía.