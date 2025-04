Cristina Tárrega se enfrenta al equipo de 'Tardear' y abandona su puesto por lo sucedido en directo

Después de que en las últimas semanas se haya puesto el foco en la actitud que tenía Terelu Campos cuando era presentadora de 'Con t de tarde' en Telemadrid; ha habido otra colaboradora de Telecinco que se ha visto salpicada también por este escándalo. Y es que también son varios los que han señalado a Cristina Tárrega.

Hace unas semanas fue 'Ni que fuéramos' quien puso el foco en la actitud de la presentadora valenciana. Algo a lo que Cristina Tárrega trató de contestar desde 'Tardear' el otro día cuando por culpa de Máximo Huerta volvía a salir a la luz la leyenda de que Tárrega congelaba a la gente con la que había tenido problemas.

Después de que este martes, el realizador de 'Tardear' bromeara al congelar la imagen de Cristina Tárrega mientras sonaba la canción "Corazón congelado" de Pastora Soler, este jueves lo volvía a hacer llevando a que la valenciana se cabreara y abandonara el plató para dirigirse al control de realización para cantarle las cuarenta al trabajador.

Y justo mientras Cristina Tárrega había abandonado el plató, Juan Luis Galiacho aprovechaba para destapar la verdadera cara de la presentadora. "Cristina en plató también era suave ehhh, que yo he trabajado con ella y buahhh", soltaba el colaborador.

Era entonces cuando todos le animaban a que contara y largara aprovechando que se había ido del plató. "Yo creo que lo de Terelu se queda corto", aseveraba Juan Luis Galiacho cuando le pedían que diera algún titular. "Cristina no tiraba el pinganillo, tiraba otras cosas", proseguía diciendo el periodista.

Justo entonces Cristina Tárrega regresaba al plató y le avisaban de que Juan Luis Galiacho le había criticado pero el periodista no se atrevía a repetir lo que había dicho. "He dicho que tenías mucha personalidad", comentaba él mientras el resto le pedían que lo volviera a decir. "He dicho que en plató tú también eras muy exigente", le desvelaba Galiacho.

A lo que Tárrega no dudaba en replicarle con una advertencia. "El día que lleves un programa y lo saques adelante verás lo exigente que es. Es muy fácil hablar, pero yo he aprendido de la mejor, Xelo Montesinos", le respondía la colaboradora de 'Tardear'.

Cristina Tárrega se enfrenta con Galiacho y sus compañeros de 'Tardear': "No lo voy a consentir"

Tras ello, Cristina Tárrega defendía que no sabía por qué su compañero decía eso si nunca habían trabajado juntos. "He estado contigo en los programas de la noche", le recordaba el periodista. "No seas liante. Yo he tenido público, estaba sola y con un equipo maravilloso", le espetaba la valenciana. "Lo único que hice una vez, que me arrepiento, fue cuando entró una llamada que estaba muy afectada y me cantó, a mí me entró un ataque de risa muy grande y pensaba que yo lloraba", confesaba Tárrega.

"Lo que he dicho es que eres una profesional pero que eres muy exigente", incidía Juan Luis Galiacho. "Jamás he tratado mal a nadie, nadie me ha sujetado nada, he sido autosuficiente. No he consentido que mis padres me dieran un duro y no voy a consentir que nadie diga nada de mí", sentenciaba Tárrega sin tolerar que sigan atacándola.

"De todos vosotros, el más importante en un plató para mí es el cámara, el que limpia, el público... más que todos vosotros que sois unas estrellas y tenéis mucho ego", soltaba la colaboradora de 'Tardear' harta de que se la señale y cuestione profesionalmente.