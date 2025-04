Cristina Tárrega se planta en 'Tardear' frente a la oscura leyenda que propagó 'Sálvame' contra ella

Este martes, Máximo Huerta bromeaba en 'El programa de AR' sobre la leyenda de que Cristina Tárrega tiene congelado a gente a modo de castigo y para desearles el mal. Tras ver sus palabras, la colaboradora de 'Tardear' no ha dudado en cargar contra su ex compañero y en lanzar alguna que otra indirecta a sus ex compañeros de 'Sálvame'.

"Atención porque Máximo Huerta hoy ha mencionado algo de lo que tú nunca has hablado en televisión", avanzaba Frank Blanco. "Y no va a contestar", apostillaba Paloma Barrientos. "Leyendas", añadía por su lado Verónica Dulanto.

Todo se producía cuando en 'El programa de AR' hablaban de la madre de Meghan Markle y la posibilidad de tener a gente congelada o que les haga hechizos a la casa real británica. "Como la Tárrega", soltaba Máximo Huerta a modo de broma.

Pero esa gracia del que fuera ministro de Cultura no le hacía ninguna gracia a la valenciana. "A ver me parece un comentario de los que hace Máxim de gracia, de voy a soltar un comentario de falda muy corta pero lengua muy larga", soltaba de primeras Cristina Tárrega.

"Yo no tengo ni he tenido nunca a nadie en el congelador. Eso es una leyenda urbana. Y además os digo que eso no sirve para nada. Me parece un absurdo. Dice la leyenda que congelar es para que alguien te deje en paz y sigas con tu vida", proseguía diciendo. "Me molesta porque es un comentario que soltó alguien con muy mala leche y sobre todo porque cada persona que lo diga yo le invito a que venga a mi casa a que abra el congelador", añadía.

"Yo la relación que tengo con Máxim es profesional, le tengo mucho cariño, me supo muy mal que durara tan poco en el ministerio porque podía haber hecho muchas cosas", terminaba apostillando Cristina Tárrega. "Toma zasca", replicaba Verónica Dulanto. "Le tengo aprecio y creo que lo ha dicho sin maldad, pero que quede claro que yo no tengo congelado a nadie sobre todo porque no sirve para nada, si sirviera os metería a todos que sois unos pesados", concluía.

Cristina Tárrega, indignada en 'Tardear': "No se puede decir cualquier cosa sin contrastar"

Pero lejos de quedarse ahí, Cristina Tárrega explotaba contra todos los que habían esparcido ese bulo en clara alusión a los ex colaboradores de 'Sálvame' ahora que dan el salto a TVE. "Lo que hay que hacer es ser más buena persona y no decir mentiras. El diablo cuando no tiene nada que hacer mata moscas con el rabo", sentenciaba.

"Mucha gracia no te ha hecho ehhh", le comentaba Leticia Requejo. "Es que me da rabia porque es feo", le contestaba ella antes de ver que en realización habían dejado su imagen congelada. Algo que llevaba a que estallara contra él trabajador. "En la vida no hay que hacer nunca daño a nadie porque se paga en vida. ¿Nete me quitas eso o qué pasa que eres tonto? ¿Te saco yo en el baño estreñido?", le soltaba al realizador.

"Hay que ir de cara y cuando tengas que joder a una persona no utilices mentiras, utiliza algo que se pueda contrastar", insistía Tárrega. "¿Pero tienes algún ritual para las personas que no te han hecho bien?", le preguntaba Verónica Dulanto para zanjar el asunto. "Yo tengo al Cristo del gran poder, a la Virgen de Covadonga y a San Judas Tadeo y les digo por favor solo dame paz, yo solo quiero paz, felicidad y salud", aseveraba ella.

Finalmente Cristina Tárrega lanzaba un último mensaje. "Yo solo pido que me dejen en paz, no nombro a nadie porque Alá, Buda, Tarzán y la Mona Chita son lo suficientemente inteligentes de quién es", añadía antes de que Paloma Barrientos defendiera que solo había sido una broma de Máximo Huerta.

"Menos mal que no han dicho que soy prostituta en Cuaresma. Lo que no puede ser en este país es que se diga cualquier cosa sin contrastar y que la gente haga broma de eso y hagan memes y se viralicen y mis compañeros digan que si les voy a congelar. Hay ciertas personas a las que no les voy a contestar nunca porque no están a mi nivel, no por económico ni intelectual. Sino porque yo espiritualmente estoy en otro nivel de paz", finalizaba.