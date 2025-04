Cristina Tárrega no se reprime esta indirecta a 'Ni que fuéramos' ante su salto a TVE

En las últimas semanas, Alessandro Lequio ha aprovechado la presencia de Terelu Campos en 'Supervivientes 2025' para cargar duramente contra la colaboradora. Así, el colaborador de 'Vamos a ver' ha destapado episodios del pasado cuando Terelu era presentadora asegurando que incluso una secretaria le hacía de cenicero. Este jueves, 'Tardear' ha abordado el asunto con una Cristina Tárrega que ha desmentido las palabras del italiano.

Así, según Alessandro Lequio él había visto de primera mano como Terelu Campos utilizaba a la secretaria que tenía cuando era presentadora en Telemadrid y colaboraba con su madre en Telecinco y le aguantaba el cenicero. Algo que la propia Terelu ha desmentido. "Primero no es verdad y segundo era el jurásico", aseveraba la colaboradora de 'De Viernes'.

Quien coincidió en aquella época con Terelu Campos en Telemadrid fue Cristina Tárrega pues ella presentaba por las noches. Y la colaboradora de 'Tardear' no ha dudado en dar la cara por Terelu desmintiendo así las acusaciones de Alessandro Lequio. "Yo lo del cenicero no lo he visto y la relación que yo he tenido con Terelu, que como dice pertenece al pasado, es algo que ha prescrito. Yo ni lo he visto ni lo he vivido", aseveraba.

"Yo he visto que comía boquerones muchas veces, que comía poco a mediodía", contaba Cristina Tárrega. Por su parte, Paloma Barrientos que era colaboradora de 'Día a día' recordaba que la relación de María Teresa Campos con Alessandro Lequio en aquella época era excelente pero todo cambió cuando ella se marchó a Antena 3 y el italiano se quedó en Telecinco. "Yo lo que he vivido con Terelu es que tenía poca relación con la redacción y si que tenía que tener una coca-cola", explicaba la colaboradora.

Cristina Tárrega desmiente a Lequio y defiende a Terelu

Tras ello, Cristina Tárrega defendía que si Terelu Campos podía pagar a una secretaria para que le ayudara y le hiciera todo más fácil no era nada malo. "No todos le caemos bien a todo el mundo", recalcaba. "¿Lo dices por ti Cristina?", le soltaba Miguel Ángel Nicolás. "Sí, porque a ti también te han criticado", apostillaba Barrientos.

"A mi me han criticado y han buscado gente que me critique y no lo han encontrado y se lo han inventado", defendía Cristina Tárrega en clara alusión a lo que hicieron hace unos meses en 'Ni que fuéramos'. "Bueno, bueno...", se escuchaba decir a Miguel Ángel Nicolás. "Miguel Ángel si no te importa la gente tiene derecho a vivir, a que pasen los años y la Terelu que yo encuentro desde hace tres años hasta aquí es diferente, se ha liberado para bien", añadía la colaboradora.

"Es que da igual lo que hagamos lo vais a criticar, da igual, seamos buenas o malas, lo hagamos mejor o peor lo vais a criticar porque en este país encanta el critiqueo y ya está", sentenciaba Cristina Tárrega volviendo a aludir a lo que hicieron con ella en el programa que presentaba María Patiño en TEN y Canal Quickie.

Cabe decir que después 'Tardear' ha contado con un testimonio, que prefería no dar la cara, que aseveraba que lo que contó Alessandro Lequio era cierto aunque también es verdad que por aquella época Terelu Campos apenas tenía tiempo en las publicidades y por ello tenía una secretaria que la ayudaba.

El secreto oculto de Tárrega cuando presentaba en Telemadrid

Curiosamente, esa misma persona sorprendía al destapar también un secreto de Cristina Tárrega en la época en la que fue presentadora de Telemadrid aunque al principio le tenía miedo. "Cuéntalo cariño que te autorizo", le decía la presentadora. "Yo he escuchado decir hace poco que yo llegaba a maquillaje y ponía problemas porque tenía una piel muy complicada y yo jamás he puesto un problema", soltaba la colaboradora.

"¿El secreto de la Tárrega es más heavy que lo que se ha comentado de Terelu?", preguntaba Frank Blanco. "Tiene que ver con las tallas de la ropa", aseveraba la mujer que no quería revelar su rostro y nombre. "¿Qué cambiaba yo las etiquetas?", se preguntaba Tárrega. "No lo sé, ya no digo más", le contestaba.