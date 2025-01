'NQF' airea que Cristina Tárrega se plantó ante la cúpula de Mediaset y pidió el despido de estas dos presentadoras

Parece que Cristina Tárrega se ha convertido en la nueva víctima de los dardos de 'Ni que fuéramos' a raíz de que el programa destapara que la presentadora ha engañado a todos al decir que su participación en 'Bake Off' ha sido para ayudar a las víctimas de la DANA.

Desde el miércoles, la colaboradora de 'TardeAR' está en el foco del programa que presenta María Patiño. Si el jueves fue su cuñada la que dejó claro que no quería saber nada de ella y se destapó como se la conocía en el equipo de maquillaje de Telemadrid; este viernes se ha revelado que Cristina pidió el despido de dos presentadoras de Mediaset.

Así, según Belén Esteban era habitual que Cristina Tárrega subiera a los despachos de los altos directivos de Mediaset para "pedir la cabeza de gente". "Eso me parece lo peor", apostillaba la colaboradora de 'Ni que fuéramos'.

Y es que Cristina Tárrega no tenía reparos en pedir el despido de compañeras porque no "le caen bien" o incluso se quejaba de que "en una suplencia estuviese una persona presentando y no la pusiesen a ella". No obstante, las peticiones de la valenciana no surtían efecto en los directivos.

Cristina Tárrega pidió presuntamente las cabezas de Adriana Dorronsoro y Nagore Robles

En un primer momento, Belén Esteban no quería decir el nombre de la presentadora a la que Cristina Tárrega pidió su cabeza. No obstante, se dieron varias pistas y finalmente Kiko Matamoros revelaba que se trataba de Adriana Dorronsoro, que la temporada pasada fue copresentadora de 'Vamos a ver' hasta que fue relevada por Verónica Dulanto.

Al parecer, para Tárrega, Adriana Dorronsoro "no sabía presentar y su imagen era malísima". "Estas cosas sí que son de gente chunga", reaccionaba María Patiño en 'Ni que fuéramos'. "Yo es una persona a la que quiero y me parece una pedazo de profesional y ha hecho muy bien su trabajo durante todo este verano y me parece muy injusto", sentenciaba María Patiño sobre Adriana.

Poco después, era Javi de Hoyos el que recibía un mensaje de una fuente que le revelaba el nombre de otra persona a la que Cristina Tárrega quiso cargarse y que casualmente ahora es su compañera en 'Bake off'. "Cristina Tárrega le tenía una inquina brutal. La odiaba. Un día subió a un despacho e intentó que la despidieran, argumentando que no estaba cómoda con ella", empezaba diciendo el colaborador. "Pidió que le cortaran la cabeza a Nagore Robles", terminaba contando Hoyos.