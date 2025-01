Kiko Matamoros tacha de "sucio" lo que ha hecho Cristina Tárrega ante su salto a TVE: "Es muy grave"

TVE ha presentado este martes la segunda temporada de 'Bake off: famosos al horno' en una rueda de prensa, a la que ha acudido El Televisero, y en la que Cristina Tárrega ha querido dar las gracias a TVE por haberle permitido ayudar a los afectados de la DANA con lo que ha ganado en el programa. Algo que han abordado en 'Ni que fuéramos' y que ha provocado el brote de Kiko Matamoros.

"Quiero dar las gracias a TVE por haberme permitido. A mí esto me ha pillado como valenciana en un momento muy difícil para mi comunidad y bueno necesitaba ese extra para poder ayudar. Me han dado esta oportunidad y estas navidades me he sentido el rey mago más afortunado porque he podido llevar a mi gente lo que me ha proporcionado 'Bake Off'", confesaba Cristina Tárrega en la presentación.

Durante la QuickieRonda de 'Ni que fuéramos' se ha hecho un hueco a la rueda de prensa del talent de repostería de TVE en el que participa uno de sus colaboradores, Víctor Sandoval. Así, el espacio de María Patiño conectaba con Berto Molina y este se hacía eco de lo que había dicho Cristina Tárrega ante la prensa.

Al escucharle, Kiko Matamoros se revolvía en su asiento y explotaba contra Cristina Tárrega. "Por favor, por favor, compañero, perdona que te interrumpa. Ni tú tienes la culpa ni la gente que nos está escuchando en su casa. La DANA en Valencia se produce muchísimo tiempo después de que Cristina Tárrega haya firmado su contrato para participar en el concurso. Por lo tanto, decir que te has apuntado en el concurso par ayudar a la gente de Valencia, me parece tanto cuando... hemos criticado a la gente que se iba a hacer la foto, todavía es más fea esta foto que se quería hacer Cristina", reaccionaba el colaborador.

"Creo que las víctimas de valencia se merecen un respeto que no pasa por el autobombo de nada y de nadie. Hay que ser muy bobo. Lo que no puedes decir es que me he ido a un concurso, cuando tu contrato con esa productora es interior a que se produzca el desastre natural", proseguía destacando Kiko Matamoros.

Kiko Matamoros sentencia a Cristina Tárrega: "Hay cosas con las que no se juega"

En ese sentido, María Patiño se sumaba a su compañero y pedía a Cristina Tárrega que "dejemos de hacer demagogia con esto". A ese respecto, la presentadora ponía sobre la mesa cuál es el problema que tienen tanto la valenciana como Isabel Gemio al fichar por un programa como 'Bake Off'. "El problema de ellas es que sienten que han bajado un escalón, cosa que yo no considero, y se justifican de manera absurda", apostillaba.

Pero Kiko Matamoros insistía en su ataque a la colaboradora de 'Vamos a ver' y 'TardeAR' por tratar de engañar y de jugar con algo tan "sucio". ". "Me dices que ha ido ahí porque quería ayudar a las niñas de la India, quizás me lo como, pero si me cuentas que ha ido ahí porque quería ayudar a la gente de Valencia y a su familia que han sufrido, estoy siendo un mentiroso patológico, cínico y un torpe. Todo el mundo sabe que tu contratación es anterior a que se produzca lo que pasó en Valencia. Ya hay una cosa por la que me va a dar mucho rechacito el programa. Me parece muy grave, me parece muy sucio", se deslenguaba. "Me sorprende porque tenía otro concepto de ella. Siempre he dicho que no me parece una mala persona, pero hay cosas con las que no se juega", concluía.