TVE presenta la vuelta de 'Bake Off: famosos al horno' y saca pecho de su apuesta por el entretenimiento en 2025

Tras cerrar 2024 como el grupo de televisión que más creció y con La 1 como segunda cadena más vista de la televisión, TVE ha arrancado este 2025 presentando una de sus grandes apuestas para este inicio de año: la segunda temporada de 'Bake Off: famosos al horno' en una rueda de prensa, a la que ha acudido El Televisero.

Por el momento se desconoce cuándo llegará la segunda temporada del formato producido por BoxFish TV. Pero es posible que este miércoles conozcamos la fecha pues TVE ha preparado un evento muy especial con el estreno del tráiler del talent de repostería en todos sus canales justo antes de 'La Revuelta'.

El recién incorporado director de TVE, Sergio Calderón se ha mostrado orgulloso del momento "dulce" que atraviesa la cadena pública. "Uno de los objetivos de 2025 es consolidar nuestra apuesta por el entretenimiento. Y para eso contamos con las mejores marcas internacionales y los mejores programas y para nosotros es un honor contar con la segunda temporada de 'Bake Off'", aseguraba el directivo.

Quién también se mostraba orgullosa de poder estar en TVE y regresar con 'Bake Off' ha sido Paula Vázquez. La presentadora reconocía que "estar ahora en TVE es estar donde están las estrellas y no me puedo sentir más orgullosa". Tras ello, la gallega ha querido agradecer a todos los concursantes haberse dejado la piel y avanzaba que "os vais a sorprender con más de uno".

Por su parte, Edi Walter, CEO de Boxfish TV destacaba que había sido todo un reto hacer esta segunda temporada porque "había que hacerlo aún mejor". "Es una carpa llena de sorpresas porque hay de todo: compañerismo, humor, emoción y competitividad", añadía. A él se sumaba Raúl Delgado, el director que definía esta segunda temporada de 'Bake off' como una "fantasía".

Del "regalazo" de Nagore Robles a la emoción de Yurena o Isabel Gemio

El casting de la segunda edición de 'Bake Off': famosos al horno' en TVE es muy variopinto. Y son muchos los que han agradecido a TVE haber apostado por ellos para un programa como este. "Era un reto y una situación desconocida para mí y me daba apuro quedar mal y hacer quedar mal a mis hijos. Y me pilló en un momento vulnerable de mi vida pero ha habido una energía muy bonita y para mí ha sido terapéutico", adelantaba Isabel Gemio. "Ha sido un reto profesional precioso y un viaje personal bestial", añadía Lidia Torrent.

Mientras Cristina Tárrega agradecía a TVE y a la productora haberla permitido poder ayudar a su tierra Valencia con el dinero ganado en el programa. "He salido de mi zona de confort y he aprendido a hacer un formato de televisión como este", aseguraba la colaboradora de 'TardeAR'. Otra que cambia Mediaset por TVE con 'Bake Off' es Nagore Robles. "Ha sido un regalazo, ha sacado lo mejor de mí este programa y espero seguir formando parte de esta gran familia que es TVE", aseveraba la influencer y colaboradora y presentadora de televisión.

También Yurena conseguía emocionar a todos al contar cómo para ella este programa ha sido muy especial pues le ha permitido dar el salto a TVE por primera vez en su carrera. "Me siento muy halagada y feliz porque por primera vez en mi carrera estoy en TVE y eso no tiene suficientes palabras para agradecerlo", concluía.

¡Vuelve el éxito que estabas esperando: 'Bake Off: Famosos al horno'!👨🏼‍🍳



Aquí tenéis un adelanto de lo que nos espera muy pronto en las noches de @La1_tve



¡No os lo podéis perder! ✨ pic.twitter.com/XgklFzchAB — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) January 7, 2025

Así será la segunda temporada de 'Bake Off'

Isabel Gemio, Cósima Ramírez, Maestro Joao, Cristina Tárrega, Pol Espargaró, Finito de Córdoba, Yurena, Mark Vanderloo, Víctor Sandoval, Carmen Morales, Nagore Robles, Mario Marzo, Lidia Torrent y Mario Jefferson serán los catorce famosos que se enfrentarán en cada episodio a varios retos culinarios en los que deben demostrar su destreza y su habilidad como pasteleros.

Hay tres tipos de desafíos: la Prueba de Autor, en la que se reinterpreta un clásico de la pastelería; la Prueba Técnica, en la que los concursantes tienen que replicar exactamente un postre propuesto por el jurado y que será evaluado en una cata a ciegas; y la Prueba Fantasía, donde la espectacularidad es el ingrediente fundamental de los postres.

Para juzgar estos postres, ‘Bake Off: famosos al horno’ vuelve a contar con el jurado más implacable, estricto, justo y también más divertido: el multipremiado chef con dos estrellas Michelín Paco Roncero; la mediática y experimentada maestra repostera Eva Arguiñano; y el prestigioso pastelero de fama internacional Damián Betular.

En cada episodio, el mejor concursante logrará hacerse con el delantal de pastelero estrella mientras que el que "el menos bueno" será eliminado de la competición. Además, en cada capítulo participan invitados de excepción del mundo de la gastronomía y los concursantes reciben también la visita de grandes personalidades, invitados top de campos como la música, la interpretación, el deporte. Rostros como Manuela Carmena y Antonio Lobato se dejarán ver por la carpa.

Los famosos vivirán situaciones insólitas y emocionantes al tener que enfrentarse, además de a las pruebas gastronómicas, a novedosas y entretenidas dinámicas que les harán reír, llorar, sufrir y competir para llegar a la gran final. Lo más sorprendente de la edición será descubrir cómo los famosos, a través de sus postres, se desnudarán como nunca lo han hecho para compartir situaciones y momentos de sus vidas tan desconocidos como impactantes.

Humor, diversión, tensión, competitividad, emoción, piques, frustración, lágrimas, superación, risas, quemaduras, amistades inesperadas, alianzas imposibles… son algunos de los ingredientes de la nueva temporada de ‘Bake Off: famosos al horno’.