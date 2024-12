Cristina Tárrega revela con polémica la razón de su salto a TVE y aclara qué pasará con Mediaset

Cristina Tárrega será una de las concursantes que ponga a prueba sus dotes culinarias en la nueva edición de 'Bake off: famosos al horno', el talent de repostería de TVE. Junto a ella, otros 13 rostros muy conocidos de la pequeña pantalla, como Yurena, Isabel Gemio, Víctor Sandoval o Nagore Robles.

Todos ellos se someterán al dictamen del exigente jurado, compuesto por el chef Paco Roncero, la repostera Eva Arguiñano y el pastelero Damián Betular. El ganador, que tomará el relevo de Ana Boyer, recibirá un premio que donará a la ONG que él o ella elija. Lo más llamativo de este casting es el fichaje de varias estrellas de Mediaset, como Cristina Tárrega o Nagore Robles.

Por tal motivo, muchos se preguntaban cuál sería el futuro de ambas colaboradoras en los formatos del grupo de comunicación donde participaban. En el caso de la valenciana, su salto a la cadena pública es puntual, como así ha reconocido ella misma, quien ha explicado que cuenta con e permiso de la cúpula de Mediaset: "Es solamente un impasse. Yo estoy en Mediaset y he pedido mi autorización", aseguró la presentadora de 'La vida sin filtros' ante los micrófonos de Europa Press.

El motivo de peso de Cristina Tárrega para participar en 'Bake Off'

Además, Cristina Tárrega explicó que el dinero que gane lo donará a los afectados por la DANA que ha asolado su tierra, Valencia. Pero con unas palabras polémicas, acusando a la prensa de olvidarse para entonces de la tragedia: "Con todo esto que ha pasado yo necesito colaborar más. Cuando se estrene este programa, os habréis olvidado todos de la DANA y yo voy a estar ahí. Y quiero ese premio, ojalá para ellos y, por supuesto, lo que yo haga personalmente. Es algo que me apetecía hacer, pero sobre todo, ese ha sido mi motivo. Lo decidí después de la DANA. Me mueve eso".

La presentadora reconoce estar "rota con mi gente, con mi tierra, he perdido gente. Una de las personas que sabéis que ya no está, pues puedo llamar a su hijo y decirle… Quereros mucho, cuidaros mucho, me estoy ahogando, no voy a estar más. Yo sé que ya no se habla de esto en las televisiones, pero es Valencia y mañana puede ser Madrid", ha advertido. Asimismo, dejaba claro que ella ha estado ayudando, "pero no me he sacado ni una sola foto". Un claro dardo a muchos influencers que han viajado hasta las zonas afecadas.

La presentadora lanza un dardo a Isabel Pantoja a través de Rocío Jurado

En otro orden de cosas, Cristina Tárrega también se pronunció sobre la dura entrevista que concedió Isa Pantoja en '¡De Viernes!'. Ella había intentado mantenerse al margen debido a la gran relación que siempre ha tenido con Isabel Pantoja, pero, tras escuchar el brutal testimonio de su hija, su opinión ha cambiado radicalmente.

Según reconoce, los comentarios que ha recibido la joven en Cantora "son muy desafortunados. Y una madre nunca se puede dar la vuelta y olvidarse de lo que está sucediendo. Una madre saca todo de dentro y la manguera se la come". Por último, mandaba una indirecta a Isabel Pantoja haciendo referencia a Rocío Jurado: "Cada uno, como decía Rocío Jurado, me alegra nombrarla, la más grande, 'cada uno tiene sus cada unas…'. ¿Cómo era esa Rocío, eh? ¿Cómo era esa Rocío?".

Respecto a lo que se la pasó por la cabeza al escuchar a Isa Pantoja en el programa nocturno de Telecinco, Cristina Tárrega confiesa que "me quedé impactada". Aunque también reconoce que "yo no lo contaría nunca", puesto que es algo muy íntimo.