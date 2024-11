Nagore Robles habla de su participación en 'Bake Off' y filtra la petición que les ha hecho TVE

La tercera temporada de 'Bake Off: famosos al horno' ya ha comenzado a grabarse para su futura emisión en TVE. Entre los participantes de esta próxima edición se encuentran Nagore Robles, quien habló con Sandra Bruman, reportera de 'Ni que fuéramos', en el photocall de un evento al que acudió este martes, 26 de noviembre.

La colaboradora de Telecinco daba algunas pinceladas de lo que veremos próximamente. E incluso se ha mojado sobre sus compañeros de concurso, entre los que están Víctor Sandoval, Cristina Tárrega o Isabel Gemio. Bruman pilló por banda a Nagore Robles, pero no fue la reportera la que le hizo la entrevista, sino que, después de decirle que Belén Esteban se había interesado por ella, la vasca pedía hablar directamente con Belén.

"¿Qué tal con nuestro compañero Víctor Sandoval?", le preguntaba directamente la colaboradora de 'Ni que fuéramos'. Sin querer entrar en muchos detalles, la futura concursante de 'Bake Off' contestaba "A ver… Víctor ya sabes como es". Pero lejos de quedarse ahí, ha ido más allá: "Pero lo está haciendo superbién, de verdad. Está gracioso, rápido y se está esforzando muchísimo. Estamos disfrutando mucho de Víctor, es un regalo tenerlo, ya lo sabéis".

Nagore Robles sobre 'Bake Off': "TVE quería humor y es lo que va a tener"

"¿Y tú como llevas el programa? Son un montón de horas", quería saber Belén Esteban. A lo que Nagore Robles respondía, con total sinceridad: "Mira, llena de tiritas por todos los lados, pero bien. A mí el horno se me da muy bien". Además, reconoce estar muy cómoda en el programa: "Estoy muy contenta haciendo pasteles, magdalenas y todo lo que podamos. TVE quería humor y eso es lo que va a tener".

Acto seguido era Kiko Hernández el que tomaba la palabra para preguntarle por su relación con Cristina Tárrega, otro de los habituales rostros de Mediaset. Nagore ha dejado claro que no tiene desavenencias con ella: "Yo no me hablaba con la Tárrega, pero claro, los hornos y el tema dulce… Ahora ya sí". "¿Y la Gemio (Isabel), bien?", ha querido saber el colaborador. "Gemio y figura", ha sentenciado, tirando de sentido del humor, la exconcursante de 'Gran Hermano'.