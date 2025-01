Kiko Matamoros retrata a Telecinco y verbaliza lo que muchos creen tras el despido de Isabel Rábago

Este viernes hemos conocido la noticia sorpresa de que Telecinco ha decidido prescindir de Isabel Rábago como colaboradora de sus programas. De este modo, la periodista dejará de participar en 'Vamos a ver' y otros espacios en los que aparecía de forma esporádica. Algo sobre lo que se ha pronunciado Kiko Matamoros en 'Ni que fuéramos'.

Según ha avanzado El Confidencial Digital, Isabel Rábago no ha superado los filtros de Telecinco para seguir formando parte de la cantera de colaboradores de algunos de sus magacines. De ese modo, la periodista dejará de colaborar con Unicorn Content en 'Vamos a ver'.

Por ahora se desconoce cuál es el motivo real por el que Mediaset ha decidido despedir a Isabel Rábago pero lo cierto es que en los últimos meses la periodista ha mostrado estar en desacuerdo con algunos de sus compañeros como Joaquín Prat, Alessandro Lequio y Marta López así como las decisiones de sus directores. Y eso es precisamente lo que ha puesto sobre la mesa Kiko Matamoros.

Era durante la Quickie Ronda cuando 'Ni que fuéramos' abordaba directamente el despido de Isabel Rábago pero ya anteriormente Belén Esteban le enviaba un beso a la que fue su compañera al igual que hacía Kiko Matamoros cuando se colaba el nombre de Paz Padilla y la colaboradora le enviaba también un beso por su no renovación con Mediaset.

"El filtro de la cadena yo no sé cual es. Me cuesta mucho trabajo pensar que Mediaset se pueda permitir el lujo de prescindir de una de las mejores colaboradoras del corazón que ha dado este país con independencias de ideologías y de posicionamientos políticos", defendía Matamoros de primeras.

Kiko Matamoros señala la doble moral de Telecinco con el despido de Isabel Rábago

Así, Kiko Matamoros no dudaba en recalcar que "Isabel es magnífica en su trabajo". "Tiene una personalidad suficiente para no obedecer como un borrego determinadas líneas editoriales", sentenciaba el colaborador antes de que Antonio Albert recordara sus últimos enfrentamientos con Joaquín Prat y cómo criticó la entrevista póstuma a Julián Muñoz dejando claro que ella no iba a blanquear a una persona condenada por la justicia por robar dinero de los ciudadanos.

Era entonces cuando Kiko Matamoros se atrevía a señalar la doble vara de medir de Mediaset. "Es que hubo un antecedente muy triste y es que Isabel tenía cerrada una entrevista con Rubiales, que no estaba ni condenado ni nada por el estilo, y al final por un plurito extraño de Telecinco, que luego ha llevado un montón de delincuentes a plató, gente que estaba condenada y cumpliendo condena teniendo que ir a dormir a la cárcel., pues le dijeron que en Telecinco no se entrevistaba a delincuentes, qué cosas. Y luego se hizo con esa entrevista y con esa exclusiva fue La Sexta con Ana Pastor", terminaba de reflexionar el colaborador en clara alusión a la entrevista de Carlo Costanzia en 'De Viernes'.