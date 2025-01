Kiko Matamoros se mofa así del fracaso de las Campanadas de Mediaset y abre fuego con Pedroche

Con la despedida del año y las Campanadas, los días posteriores se empañan de un avivado debate que se ha convertido en toda una tradición: el vestido de Cristina Pedroche. El último look de la presentadora se convirtió en uno de los temas centrales de 'Ni que fuéramos' este martes, que afrontaba su primer programa tras el parón navideño. Y Kiko Matamoros no ha dudado en clamar contra la de Vallecas cargando contra el mensaje que defendía este año.

A menudo, los estrafalarios atuendos que Cristina Pedroche desvela al filo de la medianoche durante las Campanadas suelen ir acompañados de un elaborado mensaje social. Este año, sorprendió con un vestido hecho a partir de gotas de leche materna cristalizada para poner el foco en la importancia de proteger la infancia de males como abusos, violencia y explotación.

Y como cada año, el atrevido look no ha estado exento de críticas, pero Kiko Matamoros ha elevado la crítica más contundente en 'Ni que fuéramos' al cargar de lleno contra su intención de este año. "Me parece que es una apuesta demagógica, absurda y para tontos útiles, es decir, para gente que quiera comprar esta historia", señaló el colaborador de Quickie, poniendo en duda el supuesto mensaje del vestido con tintes de vedette de la presentadora.

Sin apoyar el diseño ni el enfoque por el que Josie y la de Vallecas han apostado para dar la bienvenida al 2025, el tertuliano de 'Ni que fuéramos' ha ido más allá, cuestionando el 'efecto Pedroche' y la parafernalia que cada año se forma a su alrededor. "Antes salía semidesnuda y ya cuando empezaron las críticas que la señalaban como mujer objeto o gancho sexual o cosas por el estilo", añadió con acritud el televisivo.

"Hace ya tres años, empezó a intentar justificar el vestuario en base a una reivindicación", terminó señalando Kiko Matamoros antes de cargar de nuevo contra Pedroche y su causa. "Hay muchas formas de reivindicar la protección infantil, de hacerla posible, y no montando un show absurdo que se queda en una anécdota absolutamente ridícula", subrayó el colaborador.

"Que dejen de vendernos el caramelo con ese envoltorio y, si de verdad quieren hacer un desfile de Mama chichos, pues que hagan un desfile de Mama chichos", terminó espetando el compañero de María Patiño con un tono crítico que no pensaba abandonar para el resto del debate sobre las Campanadas de Antena 3 y el ajustado duelo contra las de TVE con Broncano y Lalachus.

La burla sobre las audiencias de Telecinco en Campanadas

Pero lejos de quedarse ahí, Kiko Matamoros no pudo reprimirse varios dardos hacia el fracaso de las Campanadas de Mediaset con Ion Aramendi y Blanca Romero desde Lanzarote. Y es que la cadena se quedó al borde de anotar su mínimo histórico, tan solo por detrás de las de 2001 al marcar un pírrico 3,5% y 600 mil televidentes en el minuto exacto de las uvas y un 4,8% de cuota de pantalla y 753.000 espectadores en el programa en su conjunto.

"En Telecinco deberían haberlas dado Bárbara Rey, Maite Galdeano y la Potota. Y hubieran hecho un 11 o un 12", soltaba de forma irónica. "Lo digo en serio. Sacfirican a la audiencia por treinta monedas de plata", añadía al respecto.