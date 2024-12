Kiko Matamoros carga contra Cristina Pedroche en las Campanadas de Antena 3: "Absurdo"

La noche más especial del año se acerca y todas las cadenas de televisión en España ya tienen todo preparado para despedir el 2024. Un año en el que en la Puerta del Sol de Madrid estarán David Broncano y Lalachus en el emblemático ático de La 1; Cristina Pedroche y Alberto Chicote, en Antena 3; y Cristina Pardo y Dani Mateo en laSexta.

De las Campanadas y sus presentadores, hemos hablado en exclusiva con Kiko Matamoros, colaborador de 'Ni que fuéramos Shhh', el programa que produce Fabricantes Studio desde el Canal Quickie de streaming y en Ten, la cadena temática de TDT. ¿Con quién se tomará las uvas Matamoros? ¿Qué opina de los distintos discursos que tienen los presentadores en esta cita televisiva?

Kiko Matamoros, estamos en el plató de 'Ni que fuéramos' en Canal Quickie y detrás tenemos una frase que es "Ojalá".

KIKO - Sí, bueno, eso son cosas que corresponden a los jefes. Son los que determinan todas estas historias. Me parece muy bonito. Ojalá se cumplan los sueños de cada quien y ojalá todos seamos un poquito más felices el año que viene. Y respecto de nuestro desarrollo profesional, yo soy más de "Ojalá me quede como estoy", porque estoy muy a gusto. Ahora mismo estamos jugando en segunda división y sé que el anhelo de muchos compañeros es jugar en primera, ¿no? Pues ojalá se cumplan sus deseos, pero vamos, yo estoy muy a gusto donde estoy.

Vienen ahora justo las navidades y ya incluso en las propias Campanadas este año va a haber una batalla muy guay televisiva que va a ser Broncano y Lalachus contra Chicote y Pedroche. ¿Dónde te vas a tomar tú las uvas? ¿Con Broncano o con Pedroche?

KIKO - Yo con Broncano. No tengo duda. Primero, porque es una novedad. Segundo, porque está asegurada la carga de humor. Tercero, porque creo que estará cargado de intrascendencia, que es lo que me apetece ese día, no me apetece oír reivindicaciones, ni discursos rimbombantes para los que hay el resto de días del año.

¿No te gustas a ti mucho los discursos de Pedroche en las Campanadas?

KIKO - No, me parecen un absurdo, están fuera de sitio.

¿Y el show?

KIKO - Pues me parece más de lo mismo todos los años. Yo entiendo que haya a quien le guste y que todo tiene su público. A mí me importa un carajo. Pero bueno, que respeto lo que hacen también, que quede claro, pero que no va conmigo.