La otra mujer que acompañará a David Broncano en las Campanadas de TVE (y que no es LalaChus)

David Broncano y Lalachus han sido los elegidos por RTVE para presentar las Campanadas 2024-2025 el próximo 31 de diciembre desde la Puerta del Sol de Madrid. Debido al éxito que ha supuesto 'La Revuelta' en La 1, el ente público ha decidido que sea su presentador y su colaboradora estrella los que estén al frente de las Campanadas.

Sin embargo, Broncano no estará solo en una noche tan especial. Ya que, además de Lalachus, su novia, la actriz Silvia Alonso, estará entre bambalinas, según ha contado ella misma en una entrevista a la revista 'Lecturas'. Aunque no saldrá en pantalla, la interprete no quiere perderse una ocasión única, por lo que se desplazará hasta la Puerta del Sol para tomarse las 12 uvas junto a su chico.

Silvia Alonso, que está de promoción de la película 'Sin instrucciones', junto a Paco León, ha asegurado que "estaré allí, en la Puerta del Sol, y espero comerme todas las uvas. No me gustan los sitios con mucha gente, pero tengo curiosidad por vivir esta experiencia". Pese a que odia el frío, la actriz reconoce que le encantará estar allí junto a David Broncano: "Tendré que ir abrigada, pero sí, me va a encantar estar allí".

David Broncano cumplirá 40 años un día antes de las Campanadas

La intérprete acudió a 'La Revuelta' en la última entrega de la temporada. Allí bromeó con el público, reclamó su papel como actriz y se negó a besar a Broncano, aunque sí que le dio la mano. Para el presentador el 31 de diciembre será un día muy especial y no solo por las Campanadas, sino porque, un día antes, el lunes 30, cumplirá 40 años. Una fecha redonda a la que llega en su mejor momento profesional. Y es que, 'La Revuelta' ha conseguido algo impensable: arrebatarle el liderazgo a 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

Habrá que esperar unos días para ver si David Broncano y Lalachus consiguen también arrebetarle el liderazgo de las Campanadas a Cristina Pedroche y Alberto Chicote, los presentadores de Antena 3. Belén Esteban ya predijo que sí lo conseguirán. Desde luego, la expectación por ver a los cómicos es mayúscula, y eso ya es todo un éxito.