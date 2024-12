Silvia Alonso, la novia de David Broncano, irrumpe así en 'La Revuelta' y le descoloca con el motivo

David Broncano estaba preparado para recibir a Amaia Romero en el escenario de 'La Revuelta' para afrontar el tramo final de la noche cuando una visita de última hora descuadró su escaleta. Silvia Alonso, pareja del presentador, interrumpió por sorpresa la emisión del programa de TVE para protagonizar una entrevista exprés justo después de despedir a Gerard Piqué.

"¿Qué pasa? ¿Una entrevista de última hora?", preguntó algo confuso el conductor de 'La Revuelta' mientras su novia irrumpía avanzando por el plató para hacer un par de ajustes. "Preséntame", le pidió mientras volvía de entre bastidores. "No sé que está sucediendo aquí", confesó Broncano antes de fundirse en un abrazo con su pareja.

"Esto va a ser muy rápido. Tú no tienes que hacer nada, supongo que vosotros sabéis que aquí se intentó grabar un especial de Navidad... Pues resulta que la invitada que iba después era yo, y me fui para mi casa", explicó Silvia Alonso mientras los espectadores pedían de fondo que le pidiese matrimonio al igual que había ocurrido con dos espectadoras al inicio de la emisión.

Entonces, la actriz expuso su solución. "No pude promocionar lo que tenía que promocionar pero no pasa nada porque Raphael está bien, nos alegramos mucho. Raphael, me alegro de que estés bien, te mando un beso", señaló la pareja del presentador dirigiéndose a la cámara justo antes de sentar al presentador en el sofá de los invitados para llevar a cabo su plan de la noche.

"Yo me he colado en 'La Revuelta' para presentar... 'Sin instrucciones'", anunció Silvia Alonso mientras pedía que pusiesen el tráiler de su nueva película junto a Paco León. "Y ya está, es que me tengo que ir", resolvió la invitada sorpresa poniendo fin a su secuestro de la emisión tras recordar a los espectadores que el film se estrenará en el día de Navidad. "Nada más, este mes he follado poco y que poco más de 100", confesó ante David Broncano antes de abandonar el teatro, mientras las gradas del público coreaban 'que se besen' sin lograr finalmente su objetivo.