Gerard Piqué suelta una frase a quienes critican el sueldo de Broncano que es para grabarse a fuego

Gerard Piqué aterrizó en 'La Revuelta' este jueves como el arma secreta de David Broncano para combatir la tradicional visita navideña de Cristina Pedroche a 'El Hormiguero'. El humorista se reencontró con el ex futbolista para hacer balance de su nueva vida alejado del campo de juego y centrado en la 'Kings League', pero hubo un detalle que no gustó nada al catalán y desencadenó un inesperado reproche.

En un punto de la entrevista, David Broncano le explicó al antiguo jugador del Barça que lamentaban no poder mostrar un resumen de sus mejores jugadas, pues TVE no posee los derechos de todas las imágenes necesarias. "Pues pagad, se pueden pagar los derechos", espetó el catalán algo molesto. "Ni pagando", advirtió entonces el presentador.

Gerard Piqué sorprende a David Broncano con su apunte sobre la guerra entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero'

Entonces, David Broncano trató de explicarle que muchos pertenecían a Antena 3 o Movistar Plus+ y no estaban dispuestos a cederlos para que el espacio de La 1 los use. "Si se los pidieses tú...", sugirió el conductor de 'La Revuelta' entre risas. Fue entonces cuando Gerard Piqué sorprendió queriendo dar su apunte personal sobre la polarización de los espectadores entre Pablo Motos y el humorista.

"Pregunto desde fuera, ¿Por qué 'El Hormiguero' es de derechas y vosotros sois de izquierdas? En teoría...", preguntó el antiguo futbolista dejando algo descolocado al comunicador. "¿Quieres que hablemos en serio? No creo que sea así", comenzó explicando Broncano mientras la gente del público comenzaba a gritar. "Ah ¿No se habla de política aquí?", contestó el ex de Shakira.

"Creo que el problema es que cada vez se fragmentan más las cosas y gente de derechas y gente de izquierdas nos podemos entender", sentenció el presentador entre aplausos mientras Gerard Piqué le explicaba que Luis Figo, que visitó el programa hace unos días, es "abiertamente de derechas". Pero Broncano no perdío la oportunidad de señalar al espacio de Antena 3 como el principal culpable de la crispación que ha habido entre ambos desde su llegada a TVE.

Piqué sobre el sueldo de Broncano: "Sois baratos"

"Creo que el hecho de que ellos dijesen el año pasado tanto que nos ponía aquí Pedro Sánchez y tal, que no era verdad, contribuyó a que se polarizase. Cuando nosotros en ningún momento buscamos eso", reflexionó el presentador, asegurando que durante su etapa en Movistar Plus+ nunca recibieron esa etiqueta. "Si quieres hablamos del dinero, porque parece que no estamos preparados para hablar de mucho dinero en este país", señaló entonces el ex futbolista.

Fue entonces cuando se pronunció sin miramientos sobre el revuelo que se formó por el sueldo de David Broncano en su fichaje en TVE. "A mí la sensación que me da desde que llegaste a La 1 es que, con el contrato que firmaste, que felicidades porque os lo merecéis. Creo que sois muy baratos", subrayó Gerard Piqué, asegurando que 28 millones por dos años de presupuesto general le parece muy poco.

"¿Y os intentan atacar por esto? Por eso os han puesto en el lado izquierdo, porque ahora mismo en el gobierno están los socialistas. Estáis en la televisión pública, la gente conecta muy fácil y dice 'esto es del gobierno'... y creo que no es así", sentenció el catalán. "Se que estamos en humor, pero quería tocar este tema porque me indigno muchísimo", insistió el ex de Shakira.

'TVE compró los derechos de la final de la Champions. La gente pagó 2,5M por un partido. 7,5M en tres años. Vosotros hacéis 160 programas. ¿14M entre 160 programas? 80k por programa.'#LaRevuelta #LaRevueltaTVE #LaRevueltaRTVE pic.twitter.com/RKfAZsbQ2Q — Diego. (@cabriadiego) December 19, 2024

"¿La gente sabe lo que se ha pagado por la Champions?"

"Creo que estamos en un mundo en el que la gente no está dispuesta a entender las cosas ni los números. La gente ve 28 millones y dice 'carísimo'... La semana pasada TVE compró los derechos de emisión de la final de la Champions ¿La gente sabe lo que se pagó por un partido? 2 millones y medio. 7 millones y medio en 3 años", espetó Gerard Piqué.

"¿Vosotros cuántos programas hacéis al año? 160, divide 14 entre 170 ¿Cuánto es? 80.000 por programa... ¿Cuánta gente ponéis vosotros a ver la televisión?", preguntó el invitado antes de que Broncano desvelase entre aplausos que este miércoles siguieron el programa 5.200.000 espectadores. "Es que ponéis casi la misma gente durante todo un año y os intentan atacar por esto...", comentó incrédulo.