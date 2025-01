El palo de Borjamina, de los Mozos de Arousa, a Mediaset tras el pinchazo de sus Campanadas

Los Mozos de Arousa han terminado el 2024 por todo lo alto. Aunque los últimos meses del año tuvieron un sabor bastante agridulce, ya que su despedida de Telecinco no fue cómo ellos habían esperado. Tras poner fin a su participación en 'Reacción en cadena' después de haber obtenido más de dos millones de euros, se filtró que ellos serían los encargados de dar las Campanadas este año en Telecinco junto a Ion Aramendi, presentador del concurso.

Sin embargo, poco después Mediaset descartaba esta posibilidad y anunciaba que sería Ion Aramendi, pero con Blanca Romero, quienes presentarían las Campanadas 2024-2025. Algo que, como cabía esperar, a ellos no les hizo ninguna gracia. Incluso llegaron a afirmar que se habían sentido engañados por la cadena. Finalmente, Los Mozos de Arousa sí que se convirtieron en presentadores de las Campanadas, en concreto de las de su tierra.

"Fue todo un honor despedir el año rodeados de nuestra gente y la que se desplazó desde otras partes de España. ¡Qué locura! Ese calor no lo cambio por el de Lanzarote", publicó Borjamina horas después en su cuenta de X. El ex concursante de 'Reacción en cadena' no desaprovechó así la ocasión para mandar un dardo hacia Mediaset, tras ofrecer sus Campanadas desde dicha isla canaria.

Y es que Telecinco erró en su estrategia de prescindir de los Mozos de Arousa en el último momento a tenor de sus catastróficos datos de audiencia. Las Campanadas de la cadena firmaron su segundo peor dato histórico con Ion Aramendi y Blanca Romero, apenas fueron vistas por el 3,5% de la población que veía la TV, solo por detrás de 2001, y desciende a la quinta opción en el ranking por detrás de La 1, Antena 3, La 2 y TV3.

Fue todo un honor despedir el año rodeados de nuestra gente y la que se desplazó desde otras partes de España. ¡Qué locura! Ese calor no lo cambio por el de Lanzarote. 🥰 https://t.co/OXoDVzt6YS — Borjamina (@Borjamina) January 1, 2025

Los Mozos de Arousa dieron las Campanadas en su tierra

Los Mozos de Arousa dan las Campanadas en Vilagarcía de Arousa.

Raúl, Bruno y Borjamina pertenecen a la localidad gallega de Vilagarcía de Arousa, donde cada año, desde 1998, siguen una curiosa tradición. Todos los vecinos se toman las uvas y descorchan champán a las doce del mediodía del 31 de diciembre. Según informan desde 'La Voz de Galicia' este año se juntaron unas 5.000 personas frente al Concello para poder llevar a cabo este ritual. Todos ellos vestidos con motivos navideños, como manda la tradición. Los encargados de conducir esta cita han sido, en esta ocasión, sus vecinos más ilustres.

El trío gallego ha vuelto a presumir de sus orígenes, y se han mostrado encantados con ser conocidos como 'Los Mozos de Arousa' en toda España. Cuando Telecinco decidió no contar con ellos para las Campanadas, el Concello de Vilagarcía de Arousa no dudó en contactar con los jóvenes para ofrecerles conducir un evento tan importante. Algo que ellos aceptaron encantados y muy emocionados.