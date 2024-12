Mediaset prescindió de los Mozos de Arousa por una sorprendente razón no contada hasta ahora

Aún colea la polémica entre Los Mozos de Arousa, recién salidos de 'Reacción en cadena' tras un año y medio de permanencia, y el grupo Mediaset España a cuenta de su fichaje frustrado para las Campanadas 2024-2025. Ellos habían sido los elegidos con meses de antelación, pero, cuando el contrato estaba "a horas" de firmarse, los directivos de la compañía les comunicaron que prescindían de ellos. Así, se sintieron "engañados" y "decepcionados" con la cadena.

Y sobre este asunto han vuelto a hablar los hermanos Borjamina y Raúl Santamaría en una entrevista para Radio Líder Santiago. "Había un acuerdo cerrado", insiste el primero. Aunque Raúl matiza que era de carácter "verbal": "Hay que señalar que era un acuerdo verbal, cerrado verbalmente con unas cantidades y con un tema logístico ya cerrado con la dirección de la cadena".

Como novedad a lo ya contado, Borjamina ha explicado en esa entrevista al citado medio gallego cómo les informaron en Mediaset de que ya no iban a contar con ellos para la retransmisión de Fin de Año; y han expuesto también los sorprendentes motivos detrás de todo ello: "Llegan el día en el que se graba el especial de despedida de 'Reacción en cadena' y pensamos que era para firmar. Pero lo que vienen es a comunicarnos que prescinden de nosotros por temas económicos y logísticos".

Los Mozos de Arousa: "Prescinden de nosotros por temas económicos y logísticos"

Según Raúl Santamaría, los Mozos de Arousa estaban "a horas" de recibir el contrato para realizar la firma. "Todos los acuerdos por teléfono estaban cerrados, nosotros cerramos junto con las Campanadas lo del especial", añade. "Y nosotros entendemos que una cadena que lleva tanto tiempo en televisión sabe de sobra si puede confirmar o no unas cifras y un tema logístico y no que un día después te transmita que no", critica el joven, incidiendo en que todo fue revocado por desavenencias económicas.

Además, niegan categóricamente que la determinación de Mediaset de abortar su plan inicial se sustente en la eliminación del concurso. De hecho, Borjamina revela que las conversaciones se cierran con ellos ya eliminados del programa. "Llevábamos en conversaciones sobre las Campanadas tres meses, pero el acuerdo se cierra una vez perdemos. O sea el motivo no es perder porque se cierra posteriormente", subraya el portavoz de Mozos de Arousa.

Que remata las explicaciones sobre esta deslucida salida de Telecinco haciendo hincapié en que hubo cierto 'conflicto' para entenderse económicamente, que por su parte tuvieron que ceder para llegar al acuerdo y que la ruptura fue unidireccional. "Después de un tira y afloja en logística y en cifras económicas y una vez se cierra el acuerdo, en el que nosotros también cedemos, lo rompen ellos unilateralmente", lamenta.