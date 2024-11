El pronunciamiento de Raúl Santamaría (Mozos de Arousa) ante el final indeseado con Mediaset

Raúl Santamaría, miembro de Los Mozos de Arousa, se ha sentado ante los micrófonos de la COPE para hablar, alto y claro, de la polémica generada tras ser rechazados por Mediaset para dar las Campanadas de fin de año. Además, ha confirmado que finalmente las darán en su localidad natal, Vilagarcía de Arousa.

El joven gallego, que compagina su faceta televisiva como diputado autonómico del Partido Popular, se ha mostrado muy entusiasmado y orgulloso de que desde el ayuntamiento quieran contar con ellos para una noche tan especial. Aunque tal y como él mismo recordó, Los Mozos de Arousa llevan años colaborando con las campanadas anticipadas de su localidad natal, que se celebran a las doce del mediodía de cada 31 de diciembre.

"Llevamos años repartiendo las uvas, repartiendo el champán. Y este año, pues además de repartirlo, también vamos a conducir un poco lo que son los cuartos y las campanadas", explicó Raúl Santamaría. Además, mostró su alegría por poder compartir ese momento con la gente de su pueblo, especialmente tras la decepción que supuso la decisión de Mediaset de no contar con ellos para las Campanadas, como estaba previsto.

Aunque el integrante de Los Mozos de Arousa no quiere entrar en polémicas, sí que reconoció la ilusión que tenían los tres por poder hacerlo: "Nos hacía ilusión darlas. Porque, al final, era como cerrar el círculo. Acompañar ese día tan importante y tan familiar como es el 31 de diciembre a toda esa gente que nos ha estado viendo en el concurso".

Además, en unas declaraciones recogidas en La Voz de Galicia, Raúl Santamaría asegura que "es cierto que nos gustaría otro final, pero lo importante es quedarse con los momentos buenos". Sin rencores, pese a que para ellos "era una forma de cerrar este año y esta etapa con toda esa gente en un día tan familiar. Para nosotros es triste, pero muy contentos de todo lo vivido en este tiempo", asevera.

Raúl Santamaría se sincera sobre el precio de la fama

El paso de Los Mozos de Arousa por 'Reacción en cadena' les dio el salto a la popularidad. Según reconoce Raúl Santamaría, la fama tiene sus luces y sus sombras. Por un lado, le permite conoce gente y asistir a eventos a los que de otra forma no tendría acceso. Sin embargo, el "acoso" de los fans puede, en ocasiones, resultar agobiante. "Hay días que, bueno, no todo el mundo se levanta con buena cara, igual vas con prisa a algún sitio y la gente no lo entiende. Parece que tienes que estar siempre con esa sonrisa", lamenta el joven.

El trío gallego dijo adiós a 'Reacción en cadena' hace unos días. Aunque su despedida se ha visto empañada por la polémica suscitada con las Campanadas. Fue Borjamina el que mostró su indignación en su cuenta de X, donde reconoció sentirse "decepcionado y dolido". Y es que, según aseguró, ya habían firmado un acuerdo para participar en las Campanadas de Mediaset. Sin embargo, por motivos que aun se desconocen, finalmente se decidió que fuera Blanca Romero e Ion Aramendi los encargados de despedir el año en Telecinco y Cuatro.