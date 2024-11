Borjamina (Mozos de Arousa) se enfrenta a Mediaset y denuncia su "engaño": "Se han reído de nosotros"

Parece que la salida de los Mozos de Arousa de 'Reacción en cadena' y por ende de Telecinco no será todo lo amistosa que debería ser tras haber hecho historia y haber alcanzado todos los récord. Y es que el hecho de que el trío gallego no presente las Campanadas de Mediaset como se habría acordado ha terminado por hacer estallar a Borjamina.

Hace unas semanas, Algo Pasa TV anunció que Mediaset había elegido a Ion Aramendi y los Mozos de Arousa para conducir las Campanadas de Fin de Año. Algo que el grupo nunca llegó a confirmar. Y todo ha acabado saltando por los aires después de que este miércoles el grupo anunciara que finalmente los encargados de despedir el 2024 en Telecinco y Cuatro serán Ion Aramendi y Blanca Romero y una hora después (a las 0:00 horas en Canarias) las darán Ángeles Blanco y Ricardo Reyes, tal y como avanzamos en exclusiva en El Televisero.

Pues bien, después de soltar alguna pulla durante la tarde del miércoles, ha sido este jueves cuando Borjamina, el líder de los Mozos de Arousa ha decidido abrir la caja de Pandora. Así, de primeras, el concursante revelaba que tenían cerrada su participación en las Campanadas.

"No es que nos hubiéramos hecho ilusiones, es que estaba cerrado", sentenciaba y acabando con un "hablamos en unos días" dando a entrever que daría más explicaciones una vez se emita su salida de 'Reacción en cadena' y dejen de ser rostros del concurso de Telecinco.

La explicación de Mediaset a la baja de los Mozos de Arousa en sus Campanadas

Pero parece que a Borjamina se le ha acabado la paciencia y ha decidido tirar de la manta después de lo publicado por Vanitatis haciéndose eco del motivo por el que los Mozos de Arousa se habrían caído finalmente de las Campanadas de Mediaset según un directivo del grupo.

"Esta decisión tomada hace apenas una semana de manera interna no ha sentado nada bien a los concursantes de ‘Reacción en cadena’, los cuales aún intentan asimilar la situación impregnada de rabia y dolor. Por si fuera poco, estos están dispuestos a contar su verdad en cuanto finalice su contrato con el grupo de comunicación, quien, según explican a Vanitatis, ha querido realizar este cambio, en primer lugar, porque no consideraban lógico que tres rostros que ya no formaban parte del canal participasen en un espacio de tantísima relevancia; a la par de la escasa repercusión y las críticas obtenidas cuando ‘Algopasa’ anunció esta decisión", recalcan en el citado medio.

Borjamina denuncia el "engaño" por parte de Mediaset

Tras leerlo, Borjamina no ha podido más y ha estallado contra Mediaset en su cuenta de "X". "Gracias, persona de Mediaset que ha hablado con Vanitatis, por confirmarnos que hemos sido engañados hasta el último momento. Y 'tres rostros que no forman parte del canal' pero 'Id la próxima semana a TardeAR, Fiesta, Vamos A Ver y uno a Supervivientes y otro a BCLE2'", denuncia el concursante. "Y no tengo nada en contra de esos programas ni de los profesionales que trabajan en ellos", aclara al respecto tras su tuit que ha retuiteado su hermano Raúl Santamaría.

De este modo, Borjamina revela que en Mediaset les habían pedido que tras perder su puesto en 'Reacción en cadena' asistieran a los diferentes programas de Telecinco y además que alguno de ellos concursara en la próxima edición de 'Supervivientes' y de 'Bailando con las estrellas' después de la participación de Bruno Vila el año pasado.

Gracias, persona de Mediaset que ha hablado con Vanitatis, por confirmarnos que hemos sido engañados hasta el último momento.



Y “tres rostros que no forman parte del canal” pero “Id la próxima semana a TardeAR, Fiesta, Vamos A Ver y uno a Supervivientes y otro a BCLE2”. pic.twitter.com/bNaOI6OtyG — Borjamina (@Borjamina) November 21, 2024

Finalmente, Borjamina ha puesto otro mensaje en "X" dejando claro que todo esto no es una "rabieta" por lo de las Campanadas sino por darse cuenta de que han sido utilizados. "Y esto no es ninguna rabieta por no dar las campanadas, que estaba más que asumido los últimos días. Es por descubrir (y cada día cosas nuevas) que hemos sido engañados, se han reído de nosotros y nos han mentido en nuestra cara para hacer cosas que no queríamos hacer", concluye.