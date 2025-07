El giro en la vida de Rafa Castaño ('Pasapalabra') antes de su vuelta a la televisión con 'Agárrate al Sillón'

Este domingo 13 de julio, Telecinco ha estrenado 'Agárrate al sillón', el nuevo concurso diario que sustituirá a 'Reacción en cadena' y competirá directamente con 'Pasapalabra' en Antena 3. Precisamente en su estreno, el programa presentado por Eugeni Alemany, contó con el que hace dos años se convirtió en el ganador del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra': Rafa Castaño.

Al hacer su entrada en el plató, el presentador le preguntó a qué se dedicaba tras haber ganado el bote millonario. "¿Qué has estado haciendo durante todo este tiempo, has estado formándote?", quiso saber Alemany. Sin embargo, la respuesta de Rafa Castaño le dejó descolocado: "He estado, principalmente, descansando, y también formándome, cambiando un poco de vida y ahora me dedico a la Inteligencia Artificial".

"O sea, que ya eras bueno con la inteligencia natural, solo te faltaba añadir la artificial. Debo tener a los seis contrincantes acongojados de miedo", ha bromeado el conductor del programa. Fue el 16 de marzo de 2023, cuando el sevillano se alzó con el bote de 'Pasapalabra', un premio de 2.272.000 euros. Tras su hazaña, desapareció de la televisión, hasta ahora, cuando ha regresado dando el salto de Antena 3 a Telecinco.

Abel se convirtió en el primer oponente de Rafa Castaño para 'El gran duelo' en el nuevo concurso de Mediaset. Tras varias rondas de preguntas, este oponente llegó dispuesto a arrebatarle el sillón al sevillano. Como Campeón, este tenía el privilegio de poder elegir el tema de sus preguntas, así como el tema de su contrincante. Tras un ajustadísimo duelo, finalmente Castaño se hizo con la victoria.

La nueva vida de Rafa Castaño tras ganar el bote de 'Pasapalabra'

'El Televisero' pudo charlar hace unos días con Rafa Castaño, quien no desveló los motivos que le habían hecho elegir 'Agárrate al sillón' para volver a la pequeña pantalla. "La principal razón es que yo nunca he buscado las palmas. Es verdad que 'Pasapalabra' fue una pasada porque tuvo muchísima audiencia y aproveché ese tiempo para encontrar un trabajo y tener una vida normal y una vez encontrado eso, pues puedo complementarlo con este tipo de formatos", reconoce.

"He pasado de vivir, por así decirlo, de los concursos a tener mi trabajo, y de vez en cuando, apuntarlo si así lo quieren las productoras a este tipo de formatos. Por eso ahora vuelvo, porque me parecía que podía compaginarlo con mi trabajo", nos aseguró el sevillano. Además, cree que este "era el momento, es un formato veraniego, hay menos carga laboral en mi trabajo, entonces es fácil acompasarlo con mi trabajo".

A la pregunta de cómo le cambió la vida tras ganar el bote de 'Pasapalabra', Rafa Castaño nos explicó que "estuve preparándome estudiando inteligencia artificial y de hecho ahora me dedico a eso en una consultora tecnológica". Respecto a en qué invirtió el dinero del premio, deja claro que "no me volví loco, no tengo gastos caros, entonces está invertido, repartido y con paciencia dará sus frutos".