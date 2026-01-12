Cruce de mensajes entre Eugeni Alemany y Juanra Bonet en X tras reemplazarle en Telecinco con '¡Allá tú!'

Este lunes, Telecinco estrena la nueva etapa de '¡Allá tú!' con Juanra Bonet como presentador con la intención de relanzar las audiencias de la última hora de la tarde después de que 'Agárrate al sillón', el concurso de Eugeni Alemany no haya sido capaz de conquistar al público.

'Agárrate al sillón' llegó a la parrilla de Telecinco el pasado mes de julio con el objetivo de recuperar la audiencia que perdió 'Reacción en cadena' tras la marcha de los Mozos de Arousa. Pero lejos de conseguirlo, el concurso que ha presentado Eugeni Alemany empeoró los datos de su predecesor no pasando del 7-8% lastrando también los datos de 'Informativos Telecinco'.

Tras la cancelación de 'Agárrate al sillón' y después de quedarse sin hueco en Mediaset, Eugeni Alemany ha querido desearle tanto a Juanra Bonet como al equipo de '¡Allá tú!' mucha suerte en su andadura de competir cada tarde contra el todopoderoso 'Pasapalabra' y con el consolidado 'Aquí la tierra'.

"¡Mucha suerte @ElBonet y @Gestmusic en esta nueva etapa de Allá tú. ¡Lo haréis genial!", empezaba escribiendo el presentador valenciano en su cuenta de "X". "Es una franja emocionante para los que amamos la tele. Pero todavía lo es más cuando pensamos en todas esas personas a las que hacemos compañía cuando se sientan frente a su tele. Molta mierda", apostillaba.

¡Mucha suerte @ElBonet y @Gestmusic en esta nueva etapa de #AllaTu! ¡Lo haréis genial! 🎁



Es una franja emocionante para los que amamos la tele. Pero todavía lo es más cuando pensamos en todas esas personas a las que hacemos compañía cuando se sientan frente a su tele❤️

Molta 💩 — Eugeni Alemany (@EugeniAlemany) January 12, 2026

Tras leer el mensaje de Eugeni Alemany, Juanra Bonet no ha tardado nada en responderle. "Gracias compañero. Has hecho un programa fantástico. Ojalá haber hecho tándem. Honor y share", le contestaba el nuevo presentador de '¡Allá tú!' en sustitución de Jesús Vázquez.