Así ha sido la despedida de 'Agárrate al sillón' con Eugeni Alemany en Telecinco y la entrega de su bote

Este viernes, Telecinco ha emitido el último programa de 'Agárrate al sillón', el concurso que ha presentado Eugeni Alemany y que se despide de la parrilla tras apenas seis meses en antena tras no conseguir los resultados de audiencia esperados.

Nada más entrar al plató, Eugeni Alemany no dudaba en mostrar la pena porque era el último programa. "¿Qué tal amigos y amigas? Yo estoy bien, gracias. Bienvenidos a este 'Agárrate al sillón' muy especial para nosotros y sobre todo para el equipo que hacemos este programa porque hoy es el último, hoy ya acabamos. Ha sido un placer haceros compañía", aseguraba el presentador.

Tras ello, Eugeni Alemany recibía en el plató de 'Agárrate al sillón' a Justo de Castro, el último super campeón del concurso. "Hoy día de emociones en el equipo, lo hemos pasado tan bien", comentaba el presentador. "Ha sido genial, me habéis tratado de maravilla", reconocía por su parte el concursante.

Antes de arrancar el programa, Justo de Castro recordaba su primer duelo con Edu, el campeón al que le quitó el sillón. "He de decir que todos los campeones que hemos tenido habéis sido unos concursantes fantásticos, con vuestros estilos distintos pero siempre muy correctos y muy amables", destacaba el presentador.

Finalmente, Justo de Castro se enfrentaba a su último programa y a su último gran duelo con Roli, un militar que llegaba con el objetivo de poner firme al campeón. El super campeón volvía a hacerse con la victoria con 26 puntos frente a los 21 de Roli. Y con ello, Justo de Castro concluye su paso por 'Agárrate al sillón' llevándose un talón con 260.100 euros por sus 61 victorias.

"Felicidades Justo de Castro, merecidísimo, gran campeón de este programa. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado durante todos estos meses. Esperamos haberos hecho compañía, divertiros, entreteneros y fuerte aplauso para todo este público y este fantástico equipo. Gracias, ¡hasta siempre!", concluía Eugeni Alemany.

2⃣6⃣0⃣.1⃣0⃣0⃣ euros de premio con 6⃣1⃣ victorias 🏆¡Enhorabuena Justo de Castro! 🏆



¡Hasta siempre! Ha sido todo un placer compartir las tardes con vosotros ❤️‍🩹 pic.twitter.com/133QFWi8M4 — Agárrate al sillón (@agarratesillon) January 9, 2026

Tras la cancelación de 'Agárrate al sillón' hay que recordar que Telecinco estrenará el próximo lunes a las 20:00 horas la nueva etapa de '¡Allá tú!' con Juanra Bonet como nuevo presentador para tratar de mejorar las audiencias de la franja y luchar contra el todopoderoso 'Pasapalabra' en Antena 3 y 'Aquí la tierra' en La 1.