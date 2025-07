Hablamos con Rafa Castaño, que nos revela en qué gastó el bote de 'Pasapalabra' tras el pellizco de Hacienda

'Agárrate al sillón' es el nuevo concurso de Telecinco, que llega próximamente a la cadena con una cara muy reconocible entre sus primeros concursantes: Rafa Castaño, el sevillano que hizo historia al ganar el mayor bote jamás entregado en 'Pasapalabra'. Con su temple, rapidez mental y una sonrisa tranquila, Castaño se convirtió en todo un fenómeno televisivo, logrando resolver el rosco del tirón y llevándose más de dos millones de euros, una hazaña que aún resuena en la memoria de los espectadores.

Ahora, lejos de los nervios del concurso de preguntas del abecedario, Rafa se enfrenta a un reto muy distinto en 'Agárrate al sillón', un espacio que releva a 'Reacción en cadena' en las tardes de Telecinco y que combina preguntas de ingenio y desafíos estratégicos con cierta dosis de humor y espectáculo. El formato promete convertirse en uno de los platos fuertes de la temporada y su fichaje no es casual: su presencia aporta prestigio, experiencia en plató y el carisma de quien ya ha conquistado al público.

Aunque muchos lo conocieron por su serenidad bajo presión, este nuevo programa mostrará una faceta distinta de Rafa Castaño, más distendida y lúdica, alejada del rigor enciclopédico. ¿Será capaz de adaptarse al caos y el ritmo frenético del prime time? De momento, su participación ya ha generado una gran expectación, confirmando que el veterano concursante puede seguir siendo un imán para las audiencias. De todo ello nos habla en esta entrevista exclusiva en El Televisero.

Rafa Castaño, ¿cómo estás?

RAFA - Muy bien. Se me hace un poco raro estar aquí, porque no es una posición en la que en principio esté cómodo, pero el programa lo demanda y lo intentaremos hacer lo mejor posible.

Vuelves a Telecinco seis años después, ¿cómo recuerdas el final de etapa que viviste aquí? ¿Fue raro el cambio brusco de cadena de 'Pasapalabra'?

RAFA - Sí, iba a decir que fue agridulce, pero la verdad es que fue agrio, porque al final fue por un sentencia judicial. El programa tuvo que cambiar de cadena y nos pilló a Orestes y a mí de por medio. Fue algo muy raro de vivir, incluso pensaba: "Joder, no voy a volver al formato". Por fortuna, luego empezó en Antena 3 y tuvieron la gentileza de llamarnos de nuevo. Y bueno, aquí estamos después de aquella aventura.

Tras ganar el bote de 'Pasapalabra' comentaste que quería pasar al lado del anonimato, ¿qué te ha hecho volver aquí con un programa como 'Agárrate al sillón'

RAFA - La principal razón es que yo nunca he buscado las palmas. Es verdad que 'Pasapalabra' fue una pasada porque tuvo muchísima audiencia y aproveché ese tiempo para encontrar un trabajo y tener una vida normal y una vez encontrado eso, pues puedo complementarlo con este tipo de formatos. He pasado de vivir, por así decirlo, de los concursos a tener mi trabajo, y de vez en cuando, apuntarlo si así lo quieren las productoras a este tipo de formatos. Por eso ahora vuelvo, porque me parecía que podía compaginarlo con mi trabajo.

¿Te costó aceptar la propuesta?

RAFA - Creo que tuvieron la fortuna de llegar en un momento bueno a mi vida, porque me han llegado otras propuestas antes y he tenido que decir que no porque no me encontraba cómodo todavía, no era el momento. En este caso sí que creo que era el momento, es un formato veraniego, hay menos carga laboral en mi trabajo, entonces es fácil acompasarlo con mi trabajo.

Después de ganar el bote, ¿cómo te cambió la vida?

RAFA - Yo estaba queriendo cambiar de vida antes del bote y aproveché para dar el cambio. Estuve preparándome estudiando inteligencia artificial y de hecho ahora me dedico a eso en una consultora tecnológica.

¿Y el bote te lo has gastado todo? ¿Cómo se gestiona ganar tanto dinero?

RAFA - Tuve la suerte de que como ya había ganado dinero en otros concursos, aunque no tanto, me llegó el bote con la cabeza amueblada. Quiero decir que no me volví loco, no tengo gastos caros, entonces está invertido, repartido y con paciencia dará sus frutos.

Pero algún capricho sí te diste, ¿no?

RAFA - Algún viaje sí. También me pude permitir un piso un poquito mejor, pero vamos, en Madrid, aunque el piso sea pequeñito, está todo en un plan imposible. De hecho hay gente que me dice: "Bueno, te habrás comprado un piso" y digo: "No, no porque sólo he ganado un bote, no tres".

Y luego hay una parte que se la queda Hacienda, que eso también hay que tenerlo en cuenta.

RAFA - Sí, la gente se piensa que yo he ganado la cantidad, pero no, luego tienes que contribuir. Pero bueno, yo estoy contento con eso.

¿Qué tiene 'Agárrate al sillón'? Decías en la rueda de prensa que nunca has vivido tanta tensión como en la prueba final de este concurso. ¿Qué tiene este programa para competir contra 'Pasapalabra' y contra El Rosco?

RAFA - Hay una parte que me parece muy importante, y es que aunque el contrincante responde antes, no se resuelven las preguntas, porque no se dicen si son correctas o incorrectas. Entonces hay mucha emoción porque al haber escuchado la respuesta dices: "Este ha hecho tal, sumos los puntos..." Pero si no lo sabes, ya tú juegas con esa incertidumbre de: "¿Habré sacado puntos suficientes para ganar yo? Y esto sólo se resuelve cuando ya has contestado. Creo que eso aporta mucha atención al programa y además los temas son impredecibles porque cuando eliges uno, las preguntas pueden tener que ver de forma directa, pero también de forma muy tangencial.

¿Has podido hablar con Roberto Leal? Porque os vais a enfrentar directamente en esta batalla televisiva, pero también tenéis un pasado muy chulo.

RAFA - Sí, me mandó un mensaje, me deseó mucha suerte. Yo la verdad es que no tengo malas palabras para nadie del equipo de 'Pasapalabra', al contrario, son gente maravillosa y sí que se acordó de mí. Le mandé un abrazo y yo deseo que nos vaya bien a todos porque al final somos todos parte de un mismo medio y aquí hay mucha gente viviendo de esto.

Hace unos días Carlos Sobera decía que no entendía muy bien la tendencia que hay ahora de que haya concursantes que se tiren mucho tiempo en los concursos. Es decir, que son casi más protagonistas que el presentador, que se os suele llamar "concurseros" en ese sentido. ¿Qué opinas tú?

RAFA - Yo entiendo en parte lo que dice Carlos, porque hace años, todos los concursantes conocidos de ahora eran desconocidos en su momento y seguro que hay mucha gente desconocida que podría hacer buenos papeles. Por otro lado, entiendo esa tendencia, porque al final la gente se queda con tu cara. Pasa también eso con los presentadores, como Carlos que ha presentado muchos formatos y habrá presentadores que estén empezando y no tendrán esas oportunidades. Entonces me parece interesante. No creo que sea un tema de blanco o negro, entiendo todas las partes. Y bueno, es verdad que funciona muy bien por un lado, porque la gente se involucra emocionalmente con los concursantes y con los presentadores.

Y por otro lado, entiendo que a veces yo mismo cuando veo concursos digo: "Joe, lo voy a ver por la novedad", porque seguro que hay mucha gente que dice: "Me encantaría que surgiera alguien nuevo que seguro que lo haría muy bien" y eso también es señal de que se tiene que renovar. Tiene que haber un equilibrio.

De hecho en su momento, fue la magia de 'Pasapalabra', el duelo con Orestes, que nos tenía expectantes y queríamos que llegase ya el día siguiente. ¿Ha pasado por aquí hasta ahora algún concursante conocido contra el que hayas tenido que enfrentarte?

RAFA - No, de momento no y creo que me asustaría bastante porque a ver, nos conocemos un poco entre todos, al final tenemos los mismos gustos y coincidimos en muchos sitios. Yo sabía que los concursantes ya son buenos, pero luego la gente te sorprende y eso es lo bonito también. En este programa llega gente de todo tipo, todo tipo de profesionales, de procedencia, de edades y lo hacen muy bien. Eso mola mucho porque da mucha emoción al programa.

¿Te imaginas ver aquí el nombre de Orestes y tener que luchar contra él desde el sillón?

RAFA - Pues oye, la única diferencia sería que aquí no se puede eternizar un duelo, aquí en el programa se decide todo. Pero bueno, si apareciera Orestes, yo como siempre, pues le daría un abrazo y luego a hacerlo lo mejor posible y si puedo ser mejor que él, pues mejor.

¿En este tiempo te han llegado ofertas de otros concursos de televisión, otros programas? Hemos visto muchos antiguos concursantes de 'Pasapalabra' que han dado el salto a talents shows o realities.

RAFA - De talents shows o realities no me ha llegado, pero es que si me llegase diría que no. Yo estoy en mi mundo y a mí lo que me gusta es contestar preguntas.

No te ves en Honduras entonces.

RAFA - No, no, ni en Villaplaya ni en la mesa de debate. Igual que de tentador.

¿Considerarías dar el salto como presentador de un concurso cultural?

RAFA - No lo sé, porque cuando das el salto a presentador muchas veces ya te abres a presentar otro tipo de programas. Al final, yo no busco que mi vida gire en torno a la televisión, como en otras épocas de mi vida. Ahora es más un divertimento, si lo hago bien, pero tengo mi trabajo, mi vida y no busco la exposición mediática. Entonces pues si viene esto lo disfruto pero quizás de presentador pues abres la puerta, como digo, a tener otro tipo de protagonismo que en principio no busco.

Estamos viviendo un momento de mucha inestabilidad de las audiencias en la televisión. Tú que has estado en un programa que es el rey absoluto ahora mismo de los concursos, que es 'Pasapalabra', ¿cómo te enfrentas a empezar en un nuevo concurso?

RAFA - A ver, ellos tienen velocidad de crucero, hacen un producto muy bueno, es súper entretenido y muy conocido. En ese sentido, yo creo que de momento lo que tiene que hacer Telecinco es un buen producto, un concurso entretenido que fidelice a la audiencia y a partir de ahí ya se verá. Evidentemente, yo creo que no pueden pretender desde el principio comerte al pez gordo porque lo hacen muy bien también. Nosotros intentaremos transmitir al menos buenas vibraciones y ser un buen entretenimiento.

Muchas veces en la tele hay mucha prisa. Creo que Telecinco con los concursos ha tenido paciencia y creo que eso es muy importante para que al final la audiencia de un programa se acostumbre y se fidelice.

¿Tú concebirías algún día dar el sorpasso en 'Pasapalabra'?

RAFA - Creo que es muy pronto para decirlo. De lo que estoy convencido es de que este es un programa muy entretenido, muy bien hecho y muy impredecible. Que son cosas que a mí me gusta ver cuando veo un concurso en la tele. Entonces, a ver qué pasa, a ver qué dice la audiencia.