Telecinco presenta 'Agárrate al sillón' y da sus claves: del fichaje de Rafa Castaño al futuro de 'Reacción en cadena'

Telecinco estrenará muy pronto 'Agárrate al sillón', su nuevo concurso presentado por Eugeni Alemany y con Rafa Castaño ('Pasapalabra') como el primer super campeón al que tendrán que batir los concursantes, y que tomará el relevo de 'Reacción en cadena'.

Antes de su estreno, Mediaset y Bulldog TV han dado todas las claves de la adaptación española del formato francés 'Tout le monde veut prendre sa place', en una rueda de prensa a la que ha acudido El Televisero, y en la que se ha aclarado qué pasará con 'Reacción en cadena' tras los vaivenes de programación que ha tenido estas últimas semanas por la emisión del Mundial de Clubes y la decisión de adelantar 'Informativos Telecinco' a las 20 horas los días de partido. "Agárrate al sillón cogerá el relevo de 'Reacción en cadena' cuando acabe la emisión de todas sus entregas grabadas", confirmaba Jaime Guerra, director de producción de Mediaset.

Al preguntarle por si la marca del concurso de Ion Aramendi está agotada o si podría volver en algún momento a Telecinco, el directivo ha dejado la puerta abierta. "Es una marca que nos ha dado muchas alegrías, hemos tenido datos interesantes durante un tiempo importante en un horario muy competitivo con otras cadenas con datos muy altos, es un gran formato que sigue funcionando y es posible que en algún tiempo vuelva, no hemos tomado la decisión aún sobre 'Reacción en cadena' pero por ahora estamos muy ilusionados con este nuevo concurso y nuestro objetivo es que dure incluso más que lo que ha durado el otro", sentenciaba al respecto.

Asimismo, Jaime Guerra ha explicado por qué se decantaron por este nuevo concurso para darle el relevo a 'Reacción en cadena'. "Cuando vimos la necesidad de hacer un cambio en las tardes recibimos muchas propuestas pero esta nos llamó mucho la atención no solo por el éxito que sigue teniendo en Francia sino porque Bulldog nos trajo un piloto hecho en París con Eugeny y nos encantó y nos pareció que era el concurso que estábamos buscando", aclaraba.

"Creemos que 'Agárrate al sillón' tiene todos los elementos que tiene que tener un concurso, es muy entretenido, las preguntas puedes jugar desde casa, nunca es igual, hay un viaje durante los 50 minutos, no es monótono, y tiene una gran final, nos pareció espectacular. Nunca habíamos visto un concurso con unas posibilidades tan grandes de final porque se puede dar la vuelta en el último segundo y el ganador se la juega cada día", defendía el directivo.

Mediaset explica por qué apostó por Eugeni Alemany como presentador

Rafa Castaño y Eugeni Alemany en 'Agárrate al sillón'

Una de las grandes novedades de 'Agárrate al sillón' llega con la elección de Eugeni Alemany como presentador. El valenciano regresa a Mediaset casi 15 años después de sus últimos proyectos en el grupo tras haberse labrado una carrera como presentador de concursos en A Punt. Y durante la presentación Mediaset ha confesado que fue Bulldog TV quién les presentó un piloto con él y quedaron encandilados.

"Bulldog nos presentó un piloto con Eugeni, que es un presentador al que le damos la bienvenida de nuevo a Mediaset, y es alguien que tiene un gran manejo del formato", empezaba explicando Jaime Guerra. "Es verdad que nos pasaron varios pilotos con diferentes presentadores pero Eugeni nos gustó mucho y nos pareció que era el momento de apostar por una cara nueva para Telecinco. Nos gustó mucho como modula y maneja el formato porque maneja muy bien el entretenimiento con los concursantes, la rapidez que tiene, y nos gusta mucho la tensión que le da al concurso en la segunda parte del concurso", añadía el directivo al respecto.

El propio Eugeni Alemany se mostraba ilusionado con este nuevo reto y su vuelta a la televisión nacional. "Es un reto porque cada fase es distinta y hay que dosificar muy bien la emoción en cada momento. La primera fase es festiva, la segunda empieza a complicarse y la final está llena de mucha tensión", reconocía. "Lo más bonito es que cada programa está siendo distinto y están pasando muchas cosas", añadía el presentador.

La clave para elegir a Rafa Castaño como super campeón de 'Agárrate al sillón'

Rafa Castaño, el dueño del sillón del nuevo concurso de Telecinco

Pero si hay algo importante en 'Agárrate al sillón' es la figura del super campeón y por eso Telecinco no dudó junto a Bulldog TV en recuperar a Rafa Castaño seis años después de su paso por la cadena y dos años después de ganar el bote más alto de la historia de la televisión. "En España hay grandes ganadores de concursos, pero queríamos al mejor, y queríamos además una persona que tampoco hubiera hecho un gran recorrido por los concursos porque después de ganar su gran premio Rafa paró y ahora vuelve con este formato, para nosotros es un privilegio y le doy las gracias por estar aquí", destacaba Jaime Guerra dejando claro que se lo están poniendo muy difícil en los programas que han grabado ya.

Precisamente desde Bulldog TV, su director general, Alfredo Ereño ponía el foco en lo diferente que 'Agárrate al sillón' por el papel que juega ese super campeón. "Es la figura sobre la que versa el programa y tiene grandes privilegios, cosa que en otros concursos no pasa. En la primera fase puede decidir qué concursante sigue y quién no en caso de empate y luego se encarga de entregar los temas de las preguntas en función de lo que considera que puede saber más o menos cada rival", explicaba el directivo.

"Y además hay un gran giro final y es que cuando el concursante supera al campeón, él puede comprar el asiento con el dinero que tiene acumulado para seguir agarrado al sillón", aclaraba. En este sentido, han avanzado que el dinero que va acumulando el campeón, en este caso Rafa, depende del dinero que hubiera acumulado su rival durante el concurso. Mientras que el rival que llega al duelo final solo por llegar se lleva 1.000 euros a su casa.

Por su parte, Rafa Castaño se ha mostrado encantado de volver a la televisión con 'Agárrate al sillón'. "Está siendo una experiencia nueva porque yo siempre he ido a concursos con larga trayectoria y me los preparaba mucho, aquí partes casi de cero y el elemento extra de tensión se va a notar porque además se utiliza mucho la estrategia", recalcaba. "Y en pocos concursos lo he pasado tan mal como en la prueba final porque me ponen al límite", añadía.