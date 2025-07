'Agárrate al Sillón' vive un mal estreno en audiencias en la tarde de Telecinco y 'First Dates' repara su franja maldita

'Agárrate al Sillón' vivió un segundo estreno este lunes en Telecinco, ya en su franja oficial tras el debut en la noche del domingo en prime time. Y los resultados de audiencia reflejan que el camino de este nuevo concurso no va a ser nada fácil.

El formato conducido por Eugeni Alemany se quedó muy alejado de las cifras que cosechó en su lanzamiento (12,1% y 988.000 espectadores) al registrar un débil 8,1% y 627.000 seguidores en su primera tarde.

Es decir, no mejora los datos de su predecesor 'Reacción en cadena' por ahora. Además, la curva de 'Agárrate al Sillón' fue bastante negativa. Heredó cerca de un 12% de 'El Diario de Jorge' y descendió rápidamente a cuotas del 7%, manteniéndose luego por debajo del 8% casi toda la emisión. No es nada alentador pero, insistimos, habrá que esperar a su evolución con el paso de los días.

#AgárrateAlSillón aterriza en la tarde de @telecincoes



🛋️ Alcanza un 8.1% de share y una media de 627.000 espectadores



🛋️ Más de 1.4 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa



🛋️ Excelente fidelidad (44.3%)#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/090R2YQdoJ — Dos30' (@Dos30TV) July 15, 2025

Fue cuarta opción del público por detrás del imbatible 'Pasapalabra', que una tarde más jugó en otra liga al alcanzar un 21,1% y 1,6 millones de telespectadores. También se quedó por debajo de 'Aquí la tierra' en La 1 (8,6%) y de las cadenas autonómicas.

Un frío debut de 'Agárrate al Sillón' en la franja para la que está concebido a pesar de que Telecinco trató de protegerlo alargando 'El Diario de Jorge' hasta las 20:13 horas (9,8%) y reduciendo el bloque de publicidad a siete minutos, la mitad de la que había insertada en 'Reacción en cadena'.

También se optó por retrasar la hora de comienzo de 'Informativos Telecinco' a las 21:10 y no a las 21:05, pero eso tampoco benefició ni al concurso ni al informativo presentado por Carlos Franganillo, que se mantuvo estancado en sus habituales resultados de audiencia con un mal 8,4% y 757.000 televidentes; a casi 12 puntos de 'Antena 3 Noticias 2' (20,2%) y a casi tres del 'Telediario 2' de TVE (11,1%).

Por la noche, Telecinco arrancó las emisiones de 'First Dates', que cubrirá su access prime time durante verano. El primer programa de la versión 'Summer Resort' marcó un 9,4% y 934.000 espectadores, datos similares a los obtenidos en Cuatro que, si bien, duplican el 4,2% de 'El verano de las tentaciones' del pasado lunes. Eso sí, no pudo con la reposición de 'El Hormiguero' (11%) ni con 'La Garita' de TVE (9,6%), que se estrenó correcta pero bajo la previsión de caer fuertemente tras las durísimas críticas que ha recibido del público. El producto que sustituye a 'La Revuelta' no ha convencido.

El Summer Resort de @firstdates_tv llega a @telecincoes con un 9.4% de share y una media de 934.000 espectadores



❤️ Más de 2.5 millones de espectadores únicos



❤️ +4.3% por encima del canal



❤️ Mejora la franja en 5 puntos respecto al lunes pasado#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/hICRzdyDIr — Dos30' (@Dos30TV) July 15, 2025

Por otro lado, el estreno en abierto de la tercera temporada de 'Desaparecidos' con Michelle Calvó y Juan Echanove, entre otros, pinchó estrepitosamente con un 6,9%. La oferta líder del prime time del lunes fue la segunda entrega de 'El Grand Prix 2025' con un 12,5%. Como segunda opción se situó 'Renacer' en Antena 3 con un 9,7% de share.