Telecinco colapsa en sus Campanadas con Ion Aramendi y Blanca Romero y cae a mínimos históricos como 5ª opción

Telecinco fue la gran perdedora en las Campanadas 2024-2025, descalabrándose a mínimo histórico y ahondando en la irrelevancia que representa en Fin de Año. Fue la otra cara de la moneda ante los desorbitados registros de audiencia que cosecharon David Broncano y Lalachus en TVE, devolviendo el liderazgo perdido en 2021-2022 y logrando destronar así a Cristina Pedroche y Alberto Chicote en Antena 3.

No obstante, pese a la victoria de La 1, la cadena principal de Atresmedia resistió y mantuvo sus impresionantes resultados una retransmisión más. Entre ambas cadenas acumularon más de 11 millones de espectadores y casi un 66% de cuota de pantalla en el momento concreto de las uvas.

En primer lugar, La Primera se encumbró a un 31,2% de share con 4,8 millones, suponiendo una espectacular subida de 5,1 puntos y casi un millón de seguidores respecto al año pasado. En el minuto exacto de las Campanadas Broncano y Lalachus acompañaron al 33,1% de la población, traduciéndose 5.642.000 televidentes.

Por su lado, Antena 3 con Cristina Pedroche y Chicote volvió a demostrar su poderío (a pesar de bajar a la segunda plaza del podio) con un espectacular 28,1% y 4.345.000 espectadores. En el minuto preciso crecieron a un estratosférico 32,6% de cuota de pantalla y 5.550.000 millones.

Como ven, solo cinco décimas y 90 mil espectadores de ventaja para Broncano y Lalachus sobre Pedroche en el minuto clave de la retransmisión, quedando patente el poder de convocatoria de todos los protagonistas. Sin embargo, esa sustancial subida de La 1 sin apenas alterar a Antena 3 tenía que proceder de algún lugar y, como era de esperar, Telecinco fue la damnificada de la noche con cifras demoledoras que constatan la nula relevancia de sus Campanadas.

Telecinco cae a mínimo en Nochevieja y sus Campanadas tan solo son vistas por el 3,5% de la población que veía la TV

La emisión con Ion Aramendi y Blanca Romero al frente desde Lanzarote obtuvo un durísimo 4,8% de cuota de pantalla y 753.000 espectadores en el programa en su conjunto. Hablamos de una pérdida de 3,2 puntos y más de medio millón de seguidores respecto a las Campanadas 2023-2024. Y ojo porque en el minuto exacto (00:00-00:01) los resultados fueron aún más desastrosos con un fulminante 3,5% y 600 mil televidentes. Prácticamente iguala el mínimo histórico del año 2001 (3,1%). En este indicador, el canal cae un 3,4% y 518.000 en comparación al 2024, cuando la retransmisión estuvo conducida por Jesús Calleja y Marta Flich.

Además, para dotar de más dramatismo a estas métricas, La 2, que emitió en simulcast las Campanadas de David Broncano y Lalachus, superó a Telecinco con un 5,9% y un millón de telespectadores, siendo tercera opción. Y la cosa no se queda ahí, pues TV3, la cadena autonómica catalana, con Laura Escanes y el cantante Miki Núñez al frente, reunió a más audiencia que el canal de Mediaset en todo el ámbito nacional con 874.000 seguidores (32,7%). En otras palabras, una emisora regional superó en 274.000 espectadores a una cadena generalista. Un dato apabullante. De modo que en la clasificación, Telecinco ocupó realmente el quinto lugar.

Informe de Barlovento

Por su lado, Cuatro, donde también se pudo ver simultáneamente el especial 'Juntos al 2025' de Blanca Romero y Ion Aramendi, marcó un catastrófico 1% y 176.000, siendo superado por La Sexta (2,3% y 394.000), que acusó un fuerte descenso respecto al año pasado (4,8%) ante la dura competencia. Sumándolo al dato de Telecinco, hace que las Campanadas 2024 -2025 de Mediaset hayan firmado apenas 776.000 espectadores y un 4,5% de cuota.

Además, Telecinco se hundió en toda su programación de Nochevieja, no solo en Campanadas. El especial musical de ‘Nochevieja Contigo’ presentado por Christian Gálvez y Verónica Dulanto se desplomó a un 5,7%, con menos de 700 mil televidentes. No hubo ápice de competitividad frente al arrollador 31,8% del especial de José Mota y el 28,6% del musical 'Feliz 2025' en una velada brillante en TVE; ni tampoco tuvo opciones ante Antena 3 con su 'Adiós 2024' (13%). De hecho, a punto estuvo de ser superada por el especial Nochevieja de 'First Dates' en Cuatro (5,4%) y por 'Cachitos' en La 2 (5,6%). Esta última oferta ya sí se impuso a Telecinco en late night con un 14,8% (récord histórico) frente a un 5% respectivamente.

Así las cosas, Telecinco marcó mínimo histórico en Nochevieja con un 7,1% de media en el total del día, a poco más de un punto de La 2 (5,9%). Mientras, La 1 de TVE reinó como de costumbre con un formidable 18% y Antena 3 ocupó la segunda plaza en el último día del 2024 promediando un 14,2%.