Blanca Romero define a Ion Aramendi como realmente piensa antes de las Campanadas de Mediaset

Telecinco se prepara para despedir el año de la mano de una de sus grandes estrellas de la cadena, Ion Aramendi. El presentador de 'Reacción en cadena', que en principio iba a presentar las Campanadas de la mano de sus inseparables Mozos de Arousa, lo hará finalmente con una de las nuevas apuestas de la cadena, la actriz Blanca Romero. Y la presentadora de 'Next level Chef' no ha dudado en sincerarse de cuál es su verdadera relación con su compañero de gala antes de la gran noche.

"Me lo ofreció dos años seguidos y dije que no porque eran en Madrid y me parece una tortura", explica la presentadora del nuevo talent culinario de Telecinco en una entrevista para El Plural, que asegura le llovieron las ofertas para conducir la mítica gala en Antena 3 durante su tiempo en 'Física o química'. Y es que, la localización que Mediaset le ha ofrecido para despedir el 2024 ha sido clave en su decisión.

Blanca Romero sobre Ion Aramendi: "Se le ve un tío con sangre, nervioso"

"Soy la persona más friolera del mundo… Pero cuando me contaron que eran en Lanzarote, le dije que sí porque me podía traer a toda mi familia", explica Blanca Romero al citado medio sobre su cita con Ion Aramendi en fin de año. Y puesto que él y su compañero de gala no habían coincidido nunca, la actriz no ha dudado en sincerarse sobre su primera impresión al conocer al presentador.

"Le he conocido estos días y me cae bien. Se le ve un tío con sangre, nervioso, que tiene carisma y es seguro de sí mismo", subraya la presentadora de 'Next level chef', que asegura tener como principal objetivo divertirse y conectar con el público. "Nosotros vamos a estar más felices porque estamos rodeados de mar. Tienen que verlo porque aquí va a haber sol. Con lo cual, señores y señoras, necesitan ver Telecinco por cuestión de salud y de alegría", insiste la intérprete.

Durante su conversación con El Plural, no evitó pronunciarse sobre la importancia de la vestimenta en esta noche tan señalada, con una inevitable referencia a Cristina Pedroche y la parafernalia que se forma alrededor de su vestido cada año. "La comodidad y la elegancia son cosas básicas para mí. No me gusta enseñar mucha piel, ni cuando era pequeña me gustaba", explicó Blanca Romero sobre su elección personal antes de señalar al rostro de Antena 3.

Su sentencia sobre Cristina Pedroche: "Somos de universos completamente distintos"

"A Cristina Pedroche la veo, la amo y la adoro. Me cae muy bien, pero somos dos universos completamente distintos", explicó la actriz, rompiendo una lanza a favor de su compañera. "Siempre fui una gran defensora de Cristina y de lo que hace en las Campanadas. Lo seguiré haciendo", sentenció la compañera de Ion Aramendi, dejando claro que no piensa entrar en ningún tipo de guerra por tener a la de Vallecas como competencia este año.