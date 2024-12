Ion Aramendi rompe el silencio ante lo ocurrido con los Mozos de Arousa en Mediaset y es categórico

Ion Aramendi habla por primera vez de la polémica que se ha formado en torno a los Mozos de Arousa y Mediaset tras acabar siendo descartados para las Campanadas 2024-2025 cuando ya existía un "acuerdo verbal cerrado", como ellos mismos han asegurado en diferentes entrevistas.

Y precisamente en una entrevista realizada por El Confidencial, el presentador vasco, que será el conductor de la retransmisión más especial del año en Telecinco junto a la actriz Blanca Romero, responde a preguntas sobre esa controversia y el enfado que ha suscitado en el trío de concursantes gallegos, que llegaron a confesar que se sentían "engañados" por el grupo audiovisual. "Se han reído de nosotros hasta el último momento", llegó a publicar Borjamina.

"Yo no sabía con quién iba a darlas y siempre que lo hemos hablado ha sido a título individual. A mí cuando me proponen las campanadas nadie me dice que va a ser con ellos ni nada. Esa historia o esa versión no la he conocido nunca. Ni siquiera sabía que iba a ser con Blanca Romero, de hecho pensé, '¿yo solo?'", ha desvelado Ion Aramendi, desmarcándose de la discordia.

El comunicador se escuda en que son "cuestiones de cadena" para evitar una valoración sobre por qué Mediaset decidió prescindir de los Mozos de Arousa en el último momento. "Yo no me meto. Como mucho mando en mi casa y poco. Por lo tanto, en las cuestiones que tiene la cadena jamás me voy a meter", sentencia.

Ion Aramendi asegura que ha hablado con ellos "de su final" en 'Reacción en cadena' y "posteriormente cuando emitimos el programa, que fue fenomenal y estamos supercontentos con esa despedida". Sin embargo, "del tema de las campanadas no he hablado con ellos porque es algo que no me compete", insiste antes de dedicarles unas sentidas palabras de cariño: "Les voy a echar de menos y les tengo mucho cariño. Estoy agradecido, tanto yo como el formato, por todo este año y medio que hemos vivido juntos". Un formato, 'Reacción en cadena', que por cierto está acusando una pérdida de seguimiento tras la marcha de los Mozos de Arousa.

"Les deseo que les vaya muy bien y para lo que necesiten, aquí estoy. Ellos están muy felices con todo lo que han conseguido y supongo que les va a ir fenomenal en la vida (...) Si yo les veo en otros concursos, les desearé lo mejor y me encantará que triunfen. Le deseo que le vaya muy bien a los tres y que sean muy felices, y si es concursando en otros espacios, pues también", culmina Ion en declaraciones al citado medio.