Telecinco despide a Isabel Rábago del equipo de colaboradores inesperadamente y esta es la razón

Isabel Rábago ha sido despedida inesperadamente en Telecinco, donde se habría decidido no contar con ella como colaboradora tal y como avanza en exclusiva ECD. Colaboradora asidua de 'Vamos a ver' con Joaquín Prat hasta hace un par de semanas, pone fin involuntariamente a una larga trayectoria en la cadena como acreditada comentarista y como concursante de realities ('Supervivientes' o 'Secret Story').

"En el listado final de los tertulianos de 2025 no aparece Isabel Rábago, que no logró superar el filtro y su participación ha sido descartada", indica el citado medio en su avanzada información, siendo este -el no pasar los filtros de Mediaset- el supuesto motivo por el que se ha decidido prescindir de sus servicios.

Sin embargo, este argumento que se ha adelantado y que explicaría la determinación del canal deja muy abiertas las razones concretas por las que se cesa fulminantemente a Isabel Rábago. A la espera de que trasciendan, lo cierto es que en los últimos tiempos se apreciaba una cierta tensión entre ella y el programa 'Vamos a ver'.

Disputas por puntos de vista muy diferentes que, a menudo, derivaban en encontronazos entre ella y otros colaboradores e incluso con Joaquín Prat. La tertuliana, además, cuestionó y discrepó con el tratamiento mediático que se le ha dado a Bárbara Rey.

Por otro lado, la periodista y también abogada, muy activa en sus perfiles de redes sociales, había cesado su actividad desde antes de Navidad de forma chocante; con un último post muy significativo que contenía un fragmento de la canción 'Los Perros' de Arde Bogotá junto a imágenes suyas recientes en Telecinco: "Soltad a los perros porque me he escapado". Quizás con esta publicación Isabel Rábago quiso dar alguna pista de su despido en Mediaset.