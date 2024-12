Isabel Rábago denuncia una situación "violenta" con Alessandro Lequio y pide a Prat aclarar la verdad

Isabel Rábago y Alessandro Lequio han mantenido un duro encontronazo en 'Vamos a ver' a cuenta de la entrevista de Bárbara Rey. El programa matinal ha repasado algunos de los titulares más impactantes. Entre ellos, que el rey Juan Carlos le trató "como a una p***" al recordar cómo le dejaba dinero en la mesilla de la habitación tras tener relaciones sexuales.

"Que te deje dinero encima de la mesilla como si te acabara de conocer y hubiera pagado un servicio, pues claro que le puede doler y lo entiendo perfectamente", ha comentado Rábago, siendo uno de los pocos rostros de Telecinco que defiende a la vedette. Y precisamente esa defensa a ultranza es lo que ha sacado de su casillas al conde, mostrando una vez más su peor cara.

"Por Dios, si era ella la que le pedía dinero. Ya me he calentado. Es ella la que le pedía dinero constantemente. A esta mujer nadie le forzó a mantener una relación y nadie le obligó a hacer fotos", le ha replicado Alessandro Lequio, ya exaltado.

"¿Y eso quién lo dice? ¿Quién dice que la forzó? Lo dices tú, lo dices tú", le ha confrontado Isabel Rábago. "No ensucies la conversación", le ha espetado el tertuliano. "La ensucias tú", le ha arreado ella. "Nadie le obligó a aceptar el dinero. Fue por voluntad propia y encima va de víctima, vete a tomar por saco", ha estallado Lequio con sus habituales desmanes. "Venga, vete a tomar viento, que esas son tus salidas", le ha encarado la periodista, harta de sus desagradables desaires en un plató.

Alessandro Lequio se sobrepasa con Isabel Rábago en 'Vamos a ver': "Eres ridícula"

"Esta defensa a ultranza lo único que te hace es ridiculizarte", le ha asestado Alessandro Lequio. "No te preocupes por mi que yo sé que lo haces desde la caridad cristiana y romana", le ha contestado Isabel con sarcasmo. Pero lejos de rebajar el tono, ha hecho que el italiano se creciera más y sobrepasará líneas rojas que no deben cruzarse en televisión, con intolerables descalificaciones: "Que lo sepas, que eres ridícula, esa defensa de hooligan que estás haciendo de Bárbara Rey es ridícula".

"Tú eres un perfecto caballero conmigo, venga anda", le ha soltado Isabel Rábago, que se ha contenido y ha templado gaitas ante semejantes ataques en directo. La tensión ha sido tal que Joaquín Prat ha tenido que intervenir para poner paz: "No entiendo por qué entráis en el cuerpo a cuerpo. No entréis, por favor, en el cuerpo a cuerpo en lo personal porque es absurdo. Entre otras cosas porque ahora mismo la protagonista de la entrevista se está partiendo de risa viéndoos como os descalificáis el uno al otro".

Isabel Rábago y Alessandro Lequio viven un gran desencuentro en 'Vamos a ver'

Sin embargo, la colaboradora le ha parado los pies a Prat y le ha recordado que quien ha empezado a atacar gravemente en lo personal ha sido Alessandro Lequio, no ella. "Empieza él, me gustaría que aclararas eso eh", le ha instado Isabel al presentador de Mediaset. Algo que Joaquín ha hecho, con reprimenda a su compañero: "Dices que está haciendo el ridículo, pero ella tiene su opinión y tú tienes la tuya. Te pido que no vayamos por ahí".

"Es tu arma. Cuando no tienes argumentos, es lo que utilizas en un plató de televisión. Y me haces estar en una situación para mi violenta, violenta", ha denunciado Isabel Rábago reiteradamente, afectada por ese desagradable episodio que acababa de vivir en pleno directo en 'Vamos a ver'.