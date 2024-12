"Basta ya, me niego": Isabel Rábago decide plantarse de 'Vamos a ver' y este es el motivo

Isabel Rábago ha vuelto a hacerse notar (y de qué manera) en 'Vamos a ver', con una intervención que ha acabado a gritos, con la dirección escuchándose de fondo llamando al orden y con un Joaquín Prat llevándose las manos a la cabeza, visiblemente molesto y hastiado.

El origen ha sido un desencuentro con Marta López a propósito de Bárbara Rey. El programa ha recogido algunas de las declaraciones de la segunda parte de su entrevista con Santi Acosta, centrada en responder a su hijo Ángel Cristo; y las ha comentado en el club social, donde mayoritariamente se ha criticado a la vedette.

"Me llama la atención que haga sentir culpable a un chico al decir 'me tuve que hacer un Interviú para pagarte la carrera'. Si yo hubiera tenido una cuarta parte del dinero que ha tenido ella, hubiera criado a mis tres hijos con creces", ha comentado Marta López, que ha cuestionado este tipo de manifestaciones de Bárbara y que las verbalice en televisión.

"Qué buenas madres somos todas, somos todas maravillosas desde un plató de televisión", le ha replicado Isabel Rábago de forma irónica. Prácticamente era la única voz defensora de Bárbara Rey en el plató de 'Vamos a ver', donde ha imperado una corriente crítica.

Pero ha sido otro comentario de Marta López, viniendo a decir que los trapos sucios se lavan en casa, el que ha hecho estallar desaforadamente a la periodista y colaboradora. "El mensaje ese de las mujeres en casa y calladitas no eh. No, no, no", ha clamado.

Isabel Rábago: "Me niego, me niego. Basta ya eh, basta ya"

"No he dicho eso. Yo he dicho que yo lo discuto en casa", se ha defendido Marta. Sin embargo, Isabel Rábago se ha mostrado cada vez más vehemente, plantándose ante todo el programa. "Me niego, me niego. Basta ya eh, basta ya, basta ya, basta ya", ha reiterado una y otra vez a voz en grito.

"Hay que ser muy cínico para decir y defender eso cuando nosotros en los platós de televisión vivimos de estos enfrentamientos. Hay que ser muy cínico", ha proseguido elevando el tono cada vez más. Y es que no comprendía ese tipo de comentarios cuando 'Vamos a ver más' y otros programas de crónica social se nutren asiduamente de las miserias y conflictos familiares.

En mitad de la exaltada revuelta de Isabel Rábago, de fondo se han escuchado las voces de la dirección, pidiendo detener ese sindiós que se estaba formando en el plató. Además, un tiro de cámara ha delatado a Joaquín Prat llevándose las manos a la cabeza y resoplando, harto de la situación. Más tarde, y por último, Rábago ha hecho una apelación a sus compañeros: "Yo soy incapaz de juzgar, no juzguemos a las personas".