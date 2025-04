Cristina Tárrega estalla y pone en su sitio a Kiko Hernández tras su encerrona en 'Tentáculos': "Dejadme ser feliz"

Este miércoles, 9 de abril, en 'Tentáculos' se ha vivido un tenso momento entre Cristina Tárrega y Kiko Hernández. A este no le ha sentado nada bien que 'TardeAR' haya incorporado una sección similar a la que se llevó a cabo en 'Ni que fuéramos'. Por tal motivo, Kiko ha llamado en directo a la colaboradora del programa de Telecinco para pedirla explicaciones.

El que fuera colaborador de 'Ni que fuéramos', que ha cargado en numerosas ocasiones contra Cristina Tárrega, se mostró muy molesto con 'TardeAR' por haberse copiado de ellos. Frank Blanco, emulando a lo que hacía Javier de Hoyos en el programa de Ten, analizó la curva de audiencia del día anterior, destacando los momentos en los que alcanzaban mejores resultados que la competencia.

Precisamente fue Cristina Tárrega la colaboradora que protagonizó el momento más visto, cuando estuvo "aclarando su polémica con Telemadrid". "Yo lo vi ayer, es que es muy heavy", criticó Kiko Hernández desde un atril donde, en un primer momento, quiso poner en valor la creatividad del equipo de 'Ni que fuéramos': "Tenemos las mejores ideas porque nos copian". "Yo quiero el dinero de esto, que nos lo paguen", ha bromeado.

Acto seguido, el colaborador ha llamado en directo desde el programa presentado por Carlota Corredera a la valenciana. "Voy a llamarla para darle la enhorabuena", ha dicho con sorna. Para sorpresa de todos, la periodista ha cogido la llamada, entablando una conversación con Kiko Hernández, con el que ha protagonizado más de un rifirrafe. "Pero Kiko, ¿no tenéis bastante ya con todo? Yo soy feliz por otras cosas", le ha soltado, visiblemente molesta por la razón de la llamada.

El enfado de Cristina Tárrega con Kiko Hernández

Sin embargo, el golpe más duro llegaba después, cuando Cristina Tárrega lanzaba un dardo al equipo de 'Tentáculos': "Mi profesión yo no me la tomo como vosotros. Yo no me he vuelto loca con esta jugada vuestra". Además, no le ha hecho ninguna gracia que se estuviera emitiendo la llamada en directo: "Me estas grabando para ponerlo, no me llames para estas cosas. ¿No os dais cuenta de que yo estoy en otra cosa? No me llames en directo, te lo pido por favor, porque te he cogido porque no veía que eras tú. Dejad de llamarme, dejadme ser feliz".

Kiko Hernández, que ha intentado calmar las aguas con bastantes "enhorabuenas" e inclusos con "te quiero", ha dado por finalizada la llamada. Aunque, antes de despedirse, le ha lanzado varios dardos por su forma de tomarse lo ocurrido: "Madre mía, que poco humor tienes, hija mía. Pues ya no te damos el minuto de oro, ahora tienes el plomo. Cristina, en 'Tentáculos' eres el plomo", ha sentenciado.

Carlota Corredera también ha querido dar su opinión al respecto: "Me encanta que los precursores de este programa sean referencia para la cadena de enfrente, es un motivo de orgullo. Por otro lado, respecto a Cristina Tárrega, tengo que decir que me consta que estaba muy contenta y celebró que os echaban, me he quedado con ganas de preguntarle cómo ha vivido lo de ayer de 'La familia de la tele'", ha soltado la presentadora, haciendo referencia a la presentación del nuevo programa de TVE. "Mañana la llamo otra vez", ha bromeado Kiko Hernández, antes de pasar a otro tema.