Víctor Sandoval desvela en exclusiva cómo ha sido Cristina Tárrega detrás de cámaras en 'Bake Off: famosos al horno'

La 1 de TVE prepara el estreno de la tercera temporada de 'Bake Off: Famosos al horno', un programa que promete más emoción, risas y mucha repostería. Este domingo 12 de enero y lunes 13 de enero, el espacio regresa con doble entrega de estreno consecutiva con nuevos retos y caras conocidas dispuestas a demostrar sus habilidades culinarias frente al jurado.

Tras dos exitosas ediciones, el programa busca consolidarse como una de las grandes apuestas de la cadena, con una nueva tanda de concursantes que incluyen a algunas de las figuras más queridas de la televisión, el deporte, la música y el entretenimiento, como Cristina Tárrega, Pol Espárgaro, Nagore Robles, Yurena, Mario Marzo, Maestro Joao...

Entre los participantes, tambiéndestaca la presencia de Víctor Sandoval, que salta de Canal Quickie a TVE y se une al concurso con su característica energía y carisma, lo que sin duda añadirá un toque especial a la dinámica del show. Sin duda, la presencia de Sandoval, conocido por su personalidad extrovertida, será un aliciente para los seguidores del programa.

El formato de sigue combinando la pasión por la repostería con la competencia sana entre famosos de diferentes ámbitos. En cada programa, los participantes deberán enfrentar desafíos gastronómicos que pondrán a prueba su destreza y creatividad en la cocina. Esta tercera temporada llega con la promesa de una mayor interacción con la audiencia y de elevar la calidad de la producción.

Víctor Sandoval, ¿qué haces en 'Bake Off: Famosos al horno'?

VÍCTOR - Pues bollos. Hago bollos. Ahora soy bollera. Pero voy a seguir sin pareja.

¿Has sido malo?

VÍCTOR - No, yo he sido el travieso, pero hay una persona mala.

¿Es una mujer que va hoy de naranja (Isabel Gemio)?

VÍCTOR - ¡Nooo! Es buenísima, la adoro. A mi Isabel Gemio la adoro. Es maravillosa. La mala es una mujer que va hoy de morado…

Cristina Tárrega. ¿No habéis arrimado posturas aquí?

VÍCTOR - No, no tenía ninguna postura. La he conocido como es y yo pensaba que la gente… Yo hago televisión, pero para mí la televisión es la realidad, es como son. Hay momentos en los que soy mejor y hay momentos en los que soy peor. Hay momentos en los que meto la pata hasta aquí y momentos en los que sería para dar un aplauso. Pues ella es todo pose. Y cuando ya se ve el lado chungo, no lo puedes emitir. Esto tiene que cortar.

Aquí a las cinco de la mañana os levantáis...

VÍCTOR - Tiene la misma cara que ahora, pero maquillada.

Pero ¿qué hace fuera hay cámaras?

VÍCTOR - De todo, ya lo verás. Cortar la libertad, cortar la realidad, mutilar lo que pasa para dar siempre una imagen buena y una imagen solidaria.

¿Te ha apagado el horno alguna vez?

VÍCTOR - No, pero ella se ha quemado por mi culpa. Me metía detrás y la puse tan nerviosa de ver que yo estaba viendo todo lo que hacía, que se quemó.

¿Quién sería en este concurso para ti una galleta cookie? Lo que implica una galleta Cookie, ¿sabes lo que es?

VÍCTOR - Que está dura, como una galleta dura. Tiene pepitas, que está asquerosa, que está seca. Aquí la más seca es ella.

¿Quién sería un bizcocho de limón?

VÍCTOR - Esponjosito es como un osito achuchable, así que Benita. Benita es achuchable.

¿Quién sería un donut?

VÍCTOR - Un donut con agujero y todo... Mario Marzo. Porque tiene el agujero perfecto.

¿Y quién sería un tiramisú?

VÍCTOR - El tiramisú, que me lo tiraría también, Mark Vanderloo.

¿Cómo ha sido el salto a Televisión Española?

VÍCTOR - Los Fabricantes me dijeron que si quería venir aquí, dije que sí y aquí estoy.

¿Cómo estás viendo esta nueva Televisión Española?

VÍCTOR - Pues igual que cuando yo empecé en el año 76. En la que yo empecé era un televisión donde yo tenía mucha ilusión. Una televisión donde había ilusión, y yo creo que aquí hay mucha ilusión, es una televisión pública para todo el mundo, donde no hay guerras, donde todo el mundo te trata con cariño. Y dejemos para las privadas las guerras.

Bueno, tú aquí con la de morado tienes guerra.

VÍCTOR - Porque ella está también en una televisión privada. No debería estar aquí. Si estás en una televisión privada, no puedes estar en una pública. Así de claro. Antes nunca te dejaban. O estabas en una cadena o en otra. Entiendo que estés en Antena 3 y en Telecinco. Son dos privadas. Pero en la pública, no. Fuera.

¿Te has enterado del despido de Isabel Rábago?

VÍCTOR - Me parece fatal porque es una gran profesional. Isabel Rábago es una gran profesional. Sabe lo que dice, pero si seguimos en la línea de la censura en la de "tú entras por aquí y entras por aquí"...

¿Por qué crees que ha sido?

VÍCTOR - Ni lo sé, ni me importa, porque no quiero meterme en guerras que no me corresponden, pero yo voy a apoyar a Isabel en todo lo que decida.

O sea, que puede tener un sitio en Canal Quickie

VÍCTOR - Yo no sé lo que tendrá o dejará de tener.

Bueno, pero ¿te gustaría tenerla al lado?

VÍCTOR - Yo no estoy en Canal Quickie, ahora mismo.

¿No vas a volver?

VÍCTOR - Mientras esté Marta Riesco, no voy a pisar ese plató.

Bueno, podéis alternaros. Lunes tú, martes ella...

VÍCTOR - Que quede muy claro. Lo que pasó el último día, que yo he estado sin hablar dos meses, dos meses sin poder hablar porque estaba aquí... Me pareció tremendo. Lo voy a judicializar. Va a estar judicializado. No por el programa, que no tiene nada que ver. Todo lo que hizo en redes a raíz de ese día, que puso en peligro mi continuidad aquí, sí, que pidieron hasta mi despido, sí.

¿Pidieron tu despido en 'Bake off'?

VÍCTOR - Sí, me llamaron de TVE por lo que hizo esta señorita en redes. Lo que te estoy contando. No lo he podido decir hasta hoy. Ya basta. Ya basta. Basta de la cancelación, tía. ¿Vale? Basta. Mira, lo de Matamoros fue una cosa y esto es otra. Lo de Matamoros es una pelea de colegas que se conocen de toda la vida. Esta señora llegó a decir barbaridades en el programa como: "Está tarado, está tarado". "Este tío, pero si es un enfermo de manual". "Tenéis contratado a un enfermo manual". Si soy un enfermo y tengo un dictamen, estás haciendo revelación de secretos. Primer punto. Segundo, no quites los tuits ni nada. Están todos cogidos por el abogado mientras yo estaba aquí.

¿Los ha borrado?

VÍCTOR - Por si ahora tiene miedo. Ya vas tarde, señora. Tú y todos los que han retuiteado, lo mismo, ¿vale? A mí me hicieron quitar la cuenta de Twitter durante 24 horas mientras gestionaba lo de Televisión Española. Y el abogado me dijo "No, tienes que volverlo a abrir porque se la va a demandar". Y la tuve que volver a abrir para que siguiera vertiendo mierda.

¿Porque tú comentaste algo?

VÍCTOR - Simplemente retuiteé una cosa en la que me advertían de lo que había dicho. Yo no lo había visto porque estaba reunido con [David] Valldeperas, lo retuiteo, llamo al abogado y me dice "Perdona, ahora mismo esto es un delito tremendo", empieza a moverse todo, sacamos todo lo que ella dijo de otras personas durante tiempo, se saca su historial, todo lo que hizo con La fábrica de la tele, todo lo que dijo, es un patrón que se repite. Me dijeron "Esto hay que crear jurisprudencia". Vale, yo ahora no puedo, estoy en el programa. No sé lo que duraré. "Cuando salgas, hay que tomar medidas". Voy a tomar medidas, como comprenderás, no voy a sentarme ni voy a estar en un programa donde esté esta señora hasta que esto no salga.

Te refieres a que, por mucho que tú vayas un lunes y ella otro día, tú no vuelves...

VÍCTOR - En absoluto. Si no, por contrato tendré que especificar que esa señora ni me puede nombrar ni yo la puedo nombrar a ella ni se nos puede relacionar en ningún momento. Y luego tengo otra espinita en el culo también con el programa, con otra persona que está dentro, que hizo un artículo de mí tremendamente demoledor a nivel personal.

Y quiero que se me explique por qué se dicen esas cosas y por qué se intenta menospreciar a los payasos o menospreciar a los relaciones públicas como si fuera algo negativo, o pensar que yo cuando entro a un plató digo todo esto va a ser mío. ¿Cómo esa persona me conoce y sabe cómo soy? Si ni tan siquiera has hablado conmigo más de dos palabras.

¿Por qué no hablamos de por qué volvió de Rumanía? ¿Hablamos de por qué te volviste cuando ibas a dirigir un programa allí o dirigiste y te volviste de Rumanía? Qué raro. Y aquí no has triunfado en nada más que en el programa aquel que estuviste hace 20 años. Y sigues escribiendo esas cositas de mí. Si quieres guerra, la vamos a tener.

Estoy súper perdido. Es alguien de la Quickie Ronda, entiendo, ¿no?

VÍCTOR - Para que luego llegue el engendro o la zoriplasta o como se llamaba, cenutria, y diga "Tú tienes a alguien que llamar que le odias". Creo que nos odiamos los dos, yo a ti no te odio porque ni existes, ¿vale? No sabía ni tu nombre, ya se me había olvidado. En fin.

Víctor, te deseamos toda la suerte del mundo.

VÍCTOR - Muchas gracias. Y a los otros... nos veremos, señoras. Nos veremos cara a cara y voy a ir con una tarta en cada mano y os lo vais a comer.

Como payasín.

VÍCTOR - Sí. Ahora soy el payasín, por eso decía que yo era un payaso. Besos, guapo. Opérate la cara.