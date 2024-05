Marieta destroza a Laura Matamoros con este repaso sin paliativos en ‘Supervivientes’

La décima gala de ‘Supervivientes 2024‘ será recordada por la tensión que se ha vivido en La Palapa. Kiko Jiménez ha sido el causante al señalar la posible infidelidad de Gorka Ibarguren puesto que el superviviente mantiene una relación con otra joven en el exterior. Este bombazo ha supuesto un terremoto en La Palapa puesto que ha dejado como víctimas colaterales a Marieta y Laura Matamoros quienes han mantenido un durísimo encontronazo en directo.

En esta ocasión, la tensión se ha disparado cuando Jorge Javier le ha preguntado a Laura Matamoros por esta polémica. «Sabíamos que la relación de Marieta ella estaba mucho más encima de Gorka de lo que se ha hablado siempre de lo normal», ha comentado para, acto seguido, añadir: «Ver besos no he visto besos en sí. He visto como es Marieta con Gorka que es muy «¿y has preguntado por mí? Es que no has preguntado por mí» pero no de Gorka hacia Marieta».

Este comentario ha generado un sinfín de reacciones en La Palapa puesto que otros compañeros como Ángel Cristo: «He visto una amistad con mucha complicidad y lo único que le dije a Gorka es que se puede malinterpretar fuera y que sea prudente». De igual manera, el presentador ha preguntado si otros compañeros han visto los besos a los que hacía referencia Kiko. Ninguno lo ha confirmado. «Se preocuparon de que no se grabara, lo que pasa es que mucho compañeros saben de ese tonteo y se encargan de cubrirse», ha alegado Kiko Jiménez.

Marieta explota ante el enésimo desprecio de Laura Matamoros

Poco después, la tensión entre Marieta y Matamoros ha vuelto a estallar cuando esta última ha irrumpido diciendo: «Marieta tiene la lengua muy suelta». «Estás obsesionada conmigo, déjame hablar con Jorge», le ha instado la concursante ante lo que ha añadido: «Perdóname Jorge, no tiene educación».

Un comentario que ha hecho explotar a Laura, quien le ha asestado un gran golpe bajo: «Educación tengo bastante y valores más que tú porque a ti se te ha visto de República Dominicana a España y a ti se te conoce por follar». «No hables de lo que hace la gente fuera de aquí a ver si tus amigas las pijas, Las Pombo y todas éstas vana. decirte que no quieren ser tu amiga por lo comentarios denigrantes que tienes para todas las mujeres así que cállate ya un ratito», le ha asestado Marieta.