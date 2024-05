Arantxa del Sol se encara a Jorge Javier con este tensísimo corte en pleno ‘Supervivientes’

Arantxa del Sol no está llevando nada bien su salida de ‘Supervivientes 2024‘. Tampoco lo está haciendo su entorno puesto que, tal y como ha confesado la propia exconcursante, su marido lo ha pasado realmente mal. Una de las causas podrían haber sido los incesantes rumores que le vinculan con Ana Herminia, la mujer de Ángel Cristo. Un tema que se ha tratado en plena gala de ‘Supervivientes’ y que Arantxa del Sol ha intentado frenar en seco aunque eso haya supuesto tener que cortar al propio presentador.

Todo ha comenzado cuando Jorge Javier se ha acercado a Arantxa del Sol preguntándole por la ausencia de su marido al recibirla: «Todo el mundo se ha preguntado porque estaba extrañada de que no estaba Juan» «Sí, la verdad es que sí», ha reconocido ella. Acto seguido, la exconcursante ha informado del motivo que le hizo a Juan ausentarse: «Se ha caído. Esperaba encontrarme con él. Me extrañó mucho, me quedé un poco mosqueada como es lógico y nada, luego cuando terminé el programa, hablamos».

Arantxa del Sol dice basta a Jorge Javier Vázquez

Visiblemente interesado, Jorge Javier le ha preguntado si le llamó ella y qué le comentó. «¿Le llamaste? ¿Qué te dijo? ¿Te llamó él o le llamaste tú? ¿Y qué le dijiste? La primera frase», ha preguntado el presentador. Ante ello, Arantxa del Sol ha explotado: «Que yo no te voy a contar mis conversaciones con mi marido. Pero bueno, ¿qué es esto? Aquí, ¿qué está pasando? Osea, dejadme ya de una vez. Voy de un programa a otro y queréis que cuente cosas que no van conmigo».

Ante este zarpazo, Jorge Javier ha optado por el humor para salir del paso: «Oye te digo una cosa, que yo ya no hago corazón como los otros. Yo hago realices y yo ya soy otro. Yo ya no te voy a preguntar si folláis o no». «Igual eso te lo cuento», ha asegurado con sorna la superviviente. Al ver dicha respuesta, Jorge Javier lo ha vuelto a intentar y Arantxa ha vuelto a preguntarse visiblemente hastiada: «¿Volvemos otra vez?». Finalmente, Arantxa ha zanjado el tema asegurando que Finito le dio una explicación convincente de su sonada ausencia.