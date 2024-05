Ana Herminia no calla más y destapa lo que ha ocurrido entre Arantxa del Sol y Ángel Cristo

Ana Herminia Illas dejó muy claro en su visita a ‘¡De viernes!’ que nunca ha tenido nada que ver con el marido de Arantxa del Sol. Si muchos rumores apuntaban a que la mujer de Ángel Cristo había tenido una relación en el pasado con Finito de Córdoba, la televisiva decidió dejar claro en el programa de Telecinco que no se trata más que de un bulo.

Cuando Ángela Portero le preguntó por los rumores sobre el idilio, la defensora de Ángel Cristo en ‘Supervivientes’ no tardó en señalar a un culpable detrás de toda la confusión: Kike Calleja. «El teléfono está escacharrado por ambas partes. A Ángel le cuentan algo de ella y Juan y a Arantxa le cuentan algo», señaló la televisiva.

«Kike a mí me agarró en publi y me dijo: ‘¿cuándo vas a hablar tú de lo tuyo con Finito? De lo que tuvieron?'», confesó Ana Herminia, que aseguró no tener «ni idea» de lo que el periodista estaba hablando. Y es que, en la realidad paralela de los Cayos Cochinos, el rumor de su idilio con el marido de Arantxa del Sol se habría extendido como la pólvora entre los supervivientes.

Ana Herminia Illas: «Arantxa del Sol es una víctima»

Ana Illas en ‘¡De viernes!’

«De lo que se habla allá es que yo estuve con Juan hace ocho meses, eso es lo que le cuentan a Ángel y Arantxa», explicó la venezolana, que no dudaría en dejar clara su versión de los hechos más tarde. «Que tenían hasta pruebas de hotel y todo, y que Ángel me lo había perdonado a mí porque estábamos empezando la relación», continuó contando la televisiva, perpleja ante los rumores.

Ana Herminia negó tajantemente todo lo que se había especulado, revelando que lo que le une al marido de la presentadora no es más que una amistad de hace años. «Llevo tres años sin ver a Juan. ¿Qué hablamos por teléfono? No lo voy a negar. Que le quiero un montón. Que están haciendo daño a los niños de Juan y a mi hija muy fuerte», sentenció la pareja del hijo de Bárbara Rey.

«Yo quiero que Arantxa venga y hable con su marido. A Ángel le ha tratado de manipular con que yo tenía un ‘¡De viernes!’ firmado para hablar de eso», espetó la invitada antes de dictar sentencia en plató por última vez. «Arantxa es una víctima y Ángel es una víctima del teléfono escacharrado«, añadió la televisiva, muy contundente con los colaboradores del programa.