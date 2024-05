Kiko Jiménez suelta la bomba: Gorka y Marieta se enrollan sin cámaras en ‘Supervivientes’

Noche de infarto la que se ha vivido con motivo de la emisión de la décima gala de ‘Supervivientes 2024‘. El reality se ha enfrentado a su expulsión más difícil hasta la fecha. Por si fuese poco, en La Palapa ha comenzado una durísima contienda que ha enfrentado a Kiko Jiménez con Gorka Ibarguren y Marieta por lo que la pareja de Sofía Suescun habría desvelado de sus dos compañeros.

Todo ha comenzado después de ver un vídeo en el que Kiko Jiménez ya dejaba insinuar una posible relación entre Gorka y Marieta. Un acercamiento que desde el primer momento Gorka Ibarguren se ha encargado de negar Deusto que en el exterior mantiene una relación estable. A pesar de ello, tal y como ha narrado Kiko Jiménez, el superviviente podría haber sido infiel a su pareja con una compañera de concurso: Marieta.

«Es la hora de contarnos las verdades porque como ellos tienen sus verdades, pues voy a contar la verdad. Bueno, les voy a dar la oportunidad de contarlo ellos. Gorka, Marieta, compartidlo con la audiencia. Si queréis podéis compartirlo», ha señalado Kiko. Ante ello, el principal aludido ha compartido: «Me ha dejado en shock. No sé de qué me habla, no sé qué verdad dices». De igual manera, el superviviente le ha enviado un directísimo mensaje a Kiko: «Cuéntalo, si yo no sé de lo que está hablando. Si todo el mundo está viendo que eres un mentiroso compulsivo. ¡Cuenta otra mentira más!». «No sé por dónde me vienen las cosas», ha declarado Marieta.

El bombazo de Kiko Jiménez que desestabiliza a Gorka y Marieta

Tras el beneplácito del presentador, Kiko Jiménez ha proseguido: «Espérate, ¡qué viene! Deberíais, sobre todo el que tiene un compromiso, debería ser leal a su compromiso y a la audiencia y no hacer las cosas por detrás porque aquí estamos por y para la audiencia». «Suélalo ya pesado, ¿de qué hablas?», le ha interrumpido Gorka visiblemente nervioso. Kiko Jiménez no ha tardado en desvelar el misterio: «Yo he visto a Gorka y a Marieta comerse la boca, darse un beso. Eso ha pasado aquí».

Gorka Ibarguren pierde los papeles en la Palapa

La reacción por parte de Gorka no se ha hecho esperar. Visiblemente nervioso, el concursante le ha lanzado un durísimo mensaje: «Voy a ponerme aquí y le voy a decir a todos mis compañeros a ver si eso es verdad… ¿Quién me ha visto? Eres un mentiroso compulsivo. ¿Sabéis lo que tiene que hacer este hombre? Pisar a la gente para que él brille. Es el tío más sucio y más feo de lo que he visto en mi vida. Es un mentiroso compulsivo y no te quiero ni ver. ¿Qué sucio eres tío!».