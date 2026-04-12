Crítica de 'La Nena': Un final que se desmarca de Carmen Mola y cierra uno de los mejores thrillers españoles de los últimos años

En España nos gustan los thrillers, y muchas veces ofrecemos unas propuestas increíbles. Pero hacía tiempo que no teníamos una serie como esta, tercera parte de 'La novia gitana', el bestseller literario de Carmen Mola. Tras una segunda temporada que subió las apuestas y recrudeció el mensaje, llega una nueva tanda de episodios que servirá como desenlace de la historia, y responde al título de 'La Nena', llegando a Atresplayer y Disney+ este domingo 12 de abril con su primer capítulo, de un total de ocho, todos con una duración de 50 minutos.

En esta tercera temporada, la serie se desmarca casi por completo de su material original literario, y nos ofrece algo con el espíritu de las novelas de Carmen Mola, pero con su identidad propia. Una serie oscura, violenta, cruda y muy claustrofóbica. Todo se ha vuelto más peligroso y más radical en esta nueva tanda de episodios. Y es que no podía ser de otra forma después del descorazonador final de la anterior temporada. La historia empieza con el juicio al señor Jáuregui, responsable de la temida Red Púrpura, que nuestras protagonistas desmantelaron... con sangre, sudor y lágrimas.

Vemos cómo es condenado y enviado a prisión junto a su hijo, al que la red le lavó el cerebro por completo. Pero sigue habiendo cabos sueltos, y Checa, torturada en la anterior temporada, busca a los responsables, mientras que nuestra querida inspectora Blanco, tras lo sucedido con su hijo, ha desaparecido, dejando su trabajo (y su vida) de lado. Con esta premisa comienza la tercera temporada, con mucha fuerza, y con ganas de hacerlo saltar todo por los aires. Sobre todo gracias a la dirección fuerte y sucia que lleva a cabo Paco Cabezas. Se ha convertido en el demiurgo de la serie, y se nota su mano dirigiendo.

Solo hemos podido ver los dos primeros episodios, pero ya aventuramos que las cosas se van a poner muy feas para nuestras protagonistas (solo hay que ver la escena en el túnel del segundo capítulo). Y es un punto muy positivo que el personaje de Checa, interpretado por Lucía Martín Abello, se haya echado a las espaldas estos nuevos episodios. Abello brilla con contundencia. Le tiene tomada la medida al personaje y lo da todo, tanto física como interpretativamente. Un portento lo que hace al comienzo de esta temporada.

¿Se echa de menos a la inspectora Blanco de Nerea Barros? Sí, claro. Era el alma de la serie. Pero el hueco queda perfectamente cubierto, dejando que 'La Nena' se guarde un as en la manga para más adelante. Eso sí, hay que haber revisionado la segunda temporada, si quieres enterarte de algo en los primeros compases de estos episodios. Eso se echa en falta en el inicio de temporada. Habría estado muy bien un 'Anteriormente en...'.

Como hemos dicho, la dirección de Paco Cabezas brilla, y entrega su mejor trabajo al frente de la serie. Quizá había que soltar la novela para encontrar esa voz propia del audiovisual. De hecho, en esta temporada, el trío Carmen Mola ya no aparece en el apartado de guion. Solo uno de ellos, Jorge Rodríguez, aparece como coordinador. "Lo que hace que la serie funcione y que cada temporada sea mejor es que podamos tener la libertad de coger el libro, entender de qué va y tener la capacidad de decir: 'Vale, ahora vamos a hacer la serie nuestra matando al padre, que es parte de cualquier proceso creativo'", comentó Paco Cabezas en una entrevista para ABC.

Lucía Martín Abello brilla como Checa.

Ignacio Montes y Vicente Romero recuperan sus personajes de Zárate y Orduño. El primero sigue siendo antipático para el espectador, y Montes clava esa personalidad agresiva. Mientras que Orduño sigue siendo un alivio cómico necesario, aunque se pone serio cuando tiene que hacerlo. Romero vuelve a deleitar con su interpretación.

Sí que hay algunas decisiones estilísticas un tanto extrañas, sobre todo en el uso de la música o de algunas canciones, en algunos momentos inoportunos que sacan por completo de la trama. Pero, por suerte, son solo escenas sueltas (algo que ya pasaba en las anteriores temporadas). Así que 'La Nena' convierte a la serie 'La novia gitana' en uno de los mejores thrillers patrios en años. Y, como dice su director, "No hay mucha diferencia entre una producción americana y una española, cada vez menos. Sí, el presupuesto, y que en los rodajes americanos hay más donuts, más azúcar y más comida, pero tenemos los mismos medios, capacidad técnica y equipos muy buenos (...) No hay que tener miedo ni agachar la cabeza".

De qué va 'La Nena'

Meses después de los sucesos de La Red Púrpura, la cacería no ha terminado. Tras la muerte de Lucas, Elena Blanco ha desaparecido. Solo Mariajo conoce su paradero, manteniéndolo en secreto incluso para el resto del equipo. La lucha contra La Red le arrebató demasiado y en un intento desesperado por recuperar el control de su vida dejó atrás la BAC.

En esta temporada, además, hay nuevos fichajes como los de Eduardo Casanova, Raúl Sanz, Pepe Sevilla, Santi Prego y Daniel Freire.