Netflix confirma oficialmente si la serie 'Animal' con Luis Zahera tendrá segunda temporada tras su fenómeno

Si hay una serie que se ha convertido en una de las revelaciones de este año es 'Animal'. La serie protagonizada por Luis Zahera y Lucía Caraballo se ha convertido en todo un éxito no solo en nuestro país sino fuera de nuestras fronteras.

Desde su estreno y durante las primeras semanas, 'Animal' se situó en lo más visto de Netflix en nuestro país. Pero además la comedia se colocó como la segunda serie más vista de habla no inglesa en todo el mundo por detrás de 'El genio y los deseos' y fue número 1 en Uruguay y Argentina.

Ante este éxito, Netflix ha anunciado este martes que 'Animal' contará con una segunda temporada. El anuncio lo ha hecho de forma original con Luis Zahera y Lucía Caraballo avanzando un casting de ovejas.

Miles de ovejas llegan a Madrid con un sueño: convertirse en estrellas. #AnimalNetflix tendrá segunda temporada. La primera, ya disponible. pic.twitter.com/T4wABppbV6 — Netflix España (@NetflixES) October 21, 2025

Compuesta por 9 capítulos de solo 30 minutos de duración, Zahera y Lucía Caraballo ('Perdiendo el juicio') encabezan un reparto en el que también figuran Carmen Ruiz ('Amar en tiempos revueltos'), Antonio Durán 'Morris' ('Fariña'), Sergio Abelaira ('La Fortuna'), Darío Loureiro ('Rapa'), Adrián Viador ('Vivir sin permiso'), Raquel Nogueira ('Los años nuevos'), Fer Fraga ('30 monedas') y Nuno Gallego ('Olympo').

"En la segunda temporada de Animal, volvemos a sumergirnos en el fascinante vínculo entre animales y humanos de la mano de Antón y Uxía. No faltan a la cita Kawanda - con sus kawanditos y sus frases de taza - ni el retrato de un mundo rural en lucha constante por sobrevivir. En resumen: más peluditos, más granjas, más Antón y Uxía y, por supuesto, más comedia", explica Jota Aceytuno, productor ejecutivo en Alea Media.

¿De qué va 'Animal'?

'Animal' cuenta la historia de Antón, el personaje de Zahera, un amargado veterinario rural gallego que está harto de que no le paguen sus visitas, que le racaneen el dinero, y sus facturas no dejan de acumularse. Por ello se ve obligado a trabajar en una tienda boutique de mascotas llamada Kawanda dirigida por su sobrina Uxía, interpretada por Lucía Caraballo, con quien tendrá que aprender a adaptarse y descubrir que, en la familia y en el trabajo, no todo es siempre blanco o negro.

Cuando Antón aterriza ahí descubre cómo no tiene nada que ver con su trabajo en el entorno rural: collares de diamantes, pienso de extra lujo, peluquería canina… Y todo su ser rechaza por completo esa nueva vida. Ahí reside toda la trama principal de 'Animal': la aclimatación de Antón a un entorno que le es totalmente ajeno.