Confirmados por 'El Hormiguero' los 6 invitados de la próxima semana del 20 al 23 de abril en Antena 3

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 20 al jueves 23 de abril a partir de las 21:50 horas. Y tras otra semana de competencia esta temporada con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador recibió una vez más a Leo Harlem, se reencontró con Sonsoles Ónega a golpe de polémica, charló con Pablo Alborán sobre su nueva gira y despidió la semana de la mano de los creadores de contenido Marta Díaz y TheGrefg, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana de entrevistas de 'El Hormiguero' arrancará con la visita de los coaches de 'La Voz Kids'. Edurne, Antonio Orozco y Luis Fonsi visitarán el programa para desvelar todos los detalles de esta nueva edición. El martes queda reservado para Simone Biles, que se encontrará por primera vez con Pablo Motos tras su paso por los Premios Laureus.

El miércoles llega el turno de Elsa Pataky, que regresará al espacio de Antena 3 para presentar 'El Homenaje', la nueva serie que protagoniza y que llegará a SkyShowtime el próximo 23 de abril. El jueves, Alaska será la encargada de despedir la semana de entrevistas con motivo de la publicación de su nuevo disco 'La verdad o la imaginación'.

Lunes 20 - Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco

El lunes, Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco regresarán a 'El Hormiguero' justo antes del estreno de la nueva edición de 'La Voz Kids', que llegará a Antena 3 muy pronto. El equipo de coaches del talent musical se reencontrará con Pablo Motos para hacer balance de los jóvenes talentos que descubrirán a la audiencia este año.

Martes 21 - Simone Biles

El martes, la atleta estadounidense Simone Biles visitará por primera vez el programa de las hormigas un día después de su paso por los Premios Laureus en Madrid, donde acudirá como embajadora. Así, repasará junto a Pablo Motos su exitosa trayectoria, marcada por una treintena de preseas en campeonatos mundiales, siete medallas de oro y once medallas olímpicas que la convierten en la gimnasta más laureada de todos los tiempos.

Miércoles 22 - Elsa Pataky

El miércoles queda reservado para Elsa Pataky, que acudirá 'El Hormiguero' para desvelar todos los detalles de la nueva serie que protagoniza en SkyShowtime. 'El Homenaje' llegará a la plataforma el próximo jueves 23 de abril, y la actriz adelantará algún que otro secreto sobre esta nueva ficción durante su visita a Pablo Motos.

Jueves 23 - Alaska

El jueves, Alaska será la encargada de poner el broche final a la semana de entrevistas en el espacio de Antena 3, y lo hará celebrando el lanzamiento de nueva música. La intérprete presentará en el programa 'La verdad o la imaginación, su nuevo álbum de estudio junto a Fangoria que verá la luz el próximo 24 de abril.