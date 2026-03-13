RTVE anuncia el regreso de 'Los Desayunos' seis años después con Pepa Bueno en un nuevo formato

'Los desayunos', la célebre marca que utilizó TVE para su programa matinal de debate y actualidad, vuelve seis años después de su cancelación después de que hace tres años ya sonara su vuelta. Y es que RTVE ha anunciado este viernes que recuperará el programa que se emitió entre 1994 y 2020 aunque reconvertido en un nuevo formato.

Y es que en su nueva etapa, 'Los Desayunos' dejará de ser un programa de televisión tradicional para convertirse en una marca que dará nombre a una serie de encuentros informativos que organizarán RTVE y la agencia EFE a partir del próximo 19 de marzo con la participación de grandes protagonistas de la actualidad.

Para su estreno el próximo 19 de marzo, RTVE y EFE anuncian que contarán con la vicepresidenta primera del Gobierno y Ministra de Hacienda. Así, María Jesús Montero será la encargada de inaugurar esta nueva etapa de 'Los desayunos' en un encuentro que contará con tres periodistas como moderadores y entrevistadores: Pepa Bueno (directora y presentadora del 'Telediario 2' de TVE), Juan Ramón Lucas (director y presentador de 'Las mañanas de RNE') y Mamen Jiménez (directora de Economía de la Agencia EFE).

El encuentro en el que participará María Jesús Montero se celebrará en Casa de América en Madrid a partir de las 9:30 horas de la mañana y podrá seguirse en directo a través del Canal 24 horas, Radio 5 y la plataforma gratuita RTVE Play.

Cabe decir que este relanzamiento de 'Los desayunos' forma parte del acuerdo que alcanzaron hace unos meses José Pablo López, el presidente de RTVE, y Miguel Ángel Oliver, el presidente de la Agencia EFE para unir la experiencia y recursos de ambas instituciones con el fin de desarrollar proyectos e iniciativas conjuntas en el ámbito periodístico.

Pepa Bueno vuelve a 'Los desayunos' 17 años después

Xabier Fortes al frente de 'Los desayunos' en su última etapa

De esta manera, Pepa Bueno volverá de alguna manera a ponerse al frente de 'Los desayunos' 17 años después. Y es que cabe recordar que la periodista fue la directora y presentadora de dicho espacio entre 2004 y 2009, año en el que pasó a presentar el 'Telediario 2'. Previamente, habían conducido el formato los periodistas Julio César Iglesias, Javier González Ferrari y Luis Mariñas cuando el formato se emitía simultáneamente en La 1 y RNE.

Posteriormente, los encargados de conducir 'Los desayunos' fueron Ana Pastor entre 2009 y 2012, María Casado entre 2012 y 2016, Sergio Martín entre 2016 y 2018 y finalmente, Xabier Fortes en su última etapa entre 2018 y 2020, año en el que desapareció definitivamente el programa tras la reestructuración de la programación matinal de TVE con la creación de 'La hora de La 1'.