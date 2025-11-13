El padre de Adrián Rodríguez sale a la palestra en 'Sonsoles' y desvela la realidad tras su recaída

Adrián Rodríguez anunció hace tan solo unos días su retirada de la vida pública tras recaer en sus adicciones para centrarse una vez más en su proceso de rehabilitación. Meses atrás, el actor se sentó en 'Y ahora Sonsoles' para reflexionar sobre cómo el trabajo y su rutina le ayudaban a mantenerse sobrio y por el buen camino, pero todo ha vuelto a cambiar. Y Sonsoles Ónega ha recibido a su padre en plató este jueves para conocer cómo afronta la familia este revés.

"No es esta recaída, son muchas, no es la primera. Entonces, no te acostumbras por supuesto, pero son cinco centros en los que ha estado ya ingresado, muchos años de adicciones y engaños, malas influencias...", ha comenzado señalando Antonio Rodríguez, padre del actor, que se mostraba preocupado ante la presentadora al no ver fin a la espiral en la que se ha sumido su hijo.

El padre de Adrián Rodríguez se sincera sobre el infierno familiar de sus adicciones: "Soy el único que no ha tirado la toalla"

Así, se ha sincerado sobre cómo afrontan las recaídas del artista tras varios ingresos en rehabilitación. "Entonces lo esperas pero no lo esperas. Quizás yo en este caso soy el único, creo, que no ha tirado la toalla, quiero seguir confiando en él", ha asegurado el padre de Adrián Rodríguez en el espacio de Antena 3, culpando a su salto a la fama a una edad tan temprana como el principal detonante de sus adicciones.

Antonio Rodríguez, padre de Adrián Rodríguez en 'Y ahora Sonsoles'

"Él no quería la fama, cuando era joven y salía en las revistas yo le firmaba los autógrafos para las chavalas porque él no lo quería, no le gustó, le agobiaba. Lo que pasa es que al estar él fuera siempre en Madrid, hasta que él tuvo una edad teníamos contacto pero no el suficiente", ha recordado el invitado de este miércoles, desvelando cuándo empezó su flirteo con las drogas.

"Su mánager nos llamaba y nos daba toques de atención, nos decía que había ido a rodar un poco raro, que lo habían visto en tal sitio con ciertas personas... Entonces vas viendo que algo pasa. Ya hablamos con él y nos reconoció que tenía problemas y su madre y yo lo metimos en un centro, cuando tenía 23 años", ha explicado el padre de Adrián Rodríguez, que asegura que durante los años de mayor fama del actor, en plena adolescencia, apenas tuvieron contacto con él.

A su vez, se ha abierto sobre cómo sus adicciones fueron afectando a su relación con la familia, a quiénes acudía cuando necesitaba ayuda y quería poner fin a sus problemas. "Nos utilizaba mucho, porque estábamos separados y a su madre le contaba, a mí me contaba otra, la pobre lo protegía mucho. En el fondo dices cómo es posible que un chaval tan sensible pueda caer en este tipo de adicciones... Pero eso lo sabe él", ha lamentado Antonio.

"Tuvimos un contacto, durante mucho tiempo, muy efímero, hasta que volvía a caer en el tema, entonces buscaba refugio en su familia. Yo creo que se hizo mayor muy pronto", ha continuado explicando el padre de Adrián Rodríguez, que ha recordado entonces uno de los momentos más duros del actor en rehabilitación. Y es que, su madre falleció de cáncer justo cuando el joven estaba internado en un centro tratándose.

"Adrián será adicto toda la vida, lo reconoce y lo sabe"

"Cómo le decía yo que su madre se estaba muriendo... Fue un cúmulo de despropósitos. Sacarle del centro, porque tenía que salir, ya que su madre quería despedirse de él. Entonces fue brutal, un terapeuta nos llegó a decir que era como un jarrón de cristal que se acababa de romper", ha explicado Antonio, lamentando que esta última visita a la clínica de desintoxicación tampoco será el final del camino.

"Es un proceso que dura toda la vida, Adrián será adicto toda la vida, lo reconoce y lo sabe. Él se arrepiente y es consciente totalmente, pero luego en cinco o seis meses sale a la calle y ya está", ha explicado, asegurando que ese es el motivo por el que ya no tiene contacto con su hijo. "Ahora mismo hace un año o año y medio que no lo veo en persona, tuve que parar, porque me arrastraba. Simplemente paras y cortas, es dolorosísimo pero tienes que hacerlo. Si no te consume y te arrastra al desespero, sobre todo la impotencia, eso es lo más doloroso", ha desvelado el padre de Adrián Rodríguez.