Adrián Rodríguez verbaliza ahora el motivo real por el que abandonó 'Supervivientes' y si regresaría

Adrián Rodríguez ha comenzado una nueva vida alejado del foco mediático y poniendo su salud física y mental como primera prioridad. Lo ha hecho desde Chiclana de la Frontera, donde ahora ejerce como profesor de interpretación donde continúa su proceso de tratamiento contra su adicción a las drogas. Y el actor se ha sincerado sobre cómo el abuso de sustancias afectó a su paso por 'Supervivientes', aclarando si estaría dispuesto a dar una segunda oportunidad a Honduras.

Cuando el que fue protagonista de míticas series como 'Los Serrano' o 'Física o química' decidió embarcarse en la aventura de los Cayos Cochinos, no sabía que sus demonios terminarían dinamitando su estancia en el concurso. "Creo que era el mono que se disfrazaba de hambre. Allí me empecé a dar cuenta de que algo pasaba. Yo quería hacer el reality y no era normal que yo abandonara", asegura el actor sobre su abandono en una entrevista para Lecturas.

David Rodríguez sobre su abandono de 'Supervivientes': "Todo el mundo decía que podría haber llegado a la final"

"No sabía lo que me pasaba, pero además fue un detonante porque me decepcioné a mí mismo. En España todo el mundo me decía que podría haber llegado a la final. Me aislé y entré en una espiral de pensamientos destructivos y ahí caí en picado", asegura Adrián Rodríguez, lamentando haber abandonado 'Supervivientes' tan solo después de 18 días de concurso. Pero ahora en pleno proceso de recuperación, entiende los motivos que lo llevaron a lanzarlo todo por la borda.

Adrián Rodríguez en 'Supervivientes 2018'

Y aunque ahora mantiene un perfil bajo en Cádiz como profesor, el televisivo no cierra la puerta a futuros proyectos en Telecinco, como por ejemplo, regresar a Honduras. "No lo descarto, pero creo que me gustaría más entrar en 'GH VIP'. Creo que ahí estaría más controlado y no sería tan drástico", advierte el intérprete, postulándose como un futuro concursante del reality de convivencia.

"Algo que no fuera tan extremo porque ahora no sería positivo. Más adelante no lo sé. En Guadalix podría ser más yo y dar más juego, creo que la gente me conocería mucho más", añade Adrián Rodríguez, que también reflexiona sobre el momento en el que se dio cuenta de cómo el abuso de sustancias perjudicaba a su día a día.

.@adrirodriguez8 se siente superado: "Mi mente me estaba jugando muy malas pasadas". El vídeo completo, aquí ➡ https://t.co/K3MQQFHgVW pic.twitter.com/kHroUS1BBS — Supervivientes (@Supervivientes) April 2, 2018

"A raíz de esto yo veía que no funcionaba algo bien en mí y no me veía bien. Y eso me hizo entrar en una espiral de que sentía que no servía para nada. Eso me hacía consumir más y entré en depresión", explica el actor. "Voy a terapia todos los días para tener un seguimiento. Un adicto suele olvidar lo positivo y quedarse con lo negativo. En el malestar es donde más consumimos porque no sabemos gestionar las emociones", añade sobre su tratamiento, en el que lleva años.

"Empecé muy pronto en la tele y entonces me cree un personaje para ser más aceptado, para ser más chulillo, para estar más cerca de una chica que te gusta… Además, siempre he sido muy curioso y muy sensible. Todo me afectaba el doble. Con ese vacío que sientes recurres al consumo. Luego pasas de pasártelo bien a necesitarlo", confiesa Adrián Rodríguez, reconociendo que su adicción comenzó a los 14 años.