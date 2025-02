La vida actual de Adrián Rodríguez, de 'Los Serrano': de acabar en OnlyFans a su calvario con las drogas

'Los Serrano' se convirtió por derecho propio en una de las series más importantes de la década de los 2000 en nuestro país. La comedia costumbrista de Antonio Resines y Belén Rueda triunfaba entre el público y cada emisión se colaba entre lo más visto. Pese a su polémico final, y del que aún hoy se siguen haciendo memes, se convirtió en una cantera para intérpretes jóvenes. Sí, nos referimos por supuesto al mítico despertar de Antonio Resines. Todo había sido un sueño... Nombres como Fran Perea, Natalia Sánchez, Verónica Sánchez o Adrián Rodríguez empezaron a colarse en más series y proyectos más allá de 'Los Serrano'. Incluso algunos probaron suerte en la música.

Pero si ha habido una carrera repleta de altibajos, esa ha sido la de Adrián Rodríguez, y este pasado fin de semana ha visitado el programa de Emma García, 'Fiesta', para sincerarse sobre cómo han sido sus últimos años de carrera. Porque no es fácil ser un niño actor y lidiar con todo lo que conlleva la fama a tan tierna edad. "Empecé muy joven en todo este mundo. Yo era demasiado pequeño para gestionar esta locura de fama, dinero y demás. Un niño que de repente conoce todo el mundo, que desde fuera se ve de una manera, desde dentro se ve totalmente distinto. Uno intenta hacer las cosas lo mejor que puede, pero hay ese vacío que uno siente".

Adrián Rodríguez en 'Fiesta'.

El joven actor catalán debutó en el mítico programa de Antena 3 'Menudas estrellas'. Sí, aquel concurso musical de niños presentado por Bertín Osborne y, más tarde, por Alonso Caparrós. Y no solo participó, sino que además consiguió ganar. Aunque pocos lo recuerdan, imitando a Chayanne, algo que repitió dos décadas después en el programa Tu Cara Me Suena. Pero su carrera no fue por el camino de la música sino de la interpretación gracias a su fichaje por 'Los Serrano', donde daba vida a David Bornás, aunque era más conocido por su mote: DVD. Estuvo en la serie desde la cuarta temporada hasta el final, siendo uno de los amigos de Guille y Boliche. De hecho, formó parte del grupo musical que salió de la serie, Santa Justa Klan. Por supuesto, cantando el hit 'A toda mecha', que le llevó de gira por todo el país.

Tras su paso por 'Los Serrano', fichó por otra de las grandes series de finales de los 2000 en nuestro país: 'Física o Química', en Antena 3. En la ficción de los estudiantes del colegio Zurbarán se mezclaban un sinfín de tramas sobre la importancia de ser uno mismo, mezcladas con sexo, drogas y alcohol. Una de esas series que marcaron a toda una generación. Desde su canción cantada por Despistaos hasta escenas que aún siguen grabadas en nuestra memoria. Adrián Rodríguez interpretó a David, entrando en la serie en la temporada 3 y quedándose hasta el final. Su personaje fue uno de los primeros abiertamente bisexual de la televisión en nuestro país, y su relación con Fer (Javier Calvo) dio pie a varias de las historias más comprometidas de la serie.

Adrián Rodríguez en 'Física o Química'.

Cuando finalizó la serie de Atresmedia, Adrián se embarcó en otros proyectos televisivos, como el programa 'Pequeños gigantes', donde hacía de entrenador de los concursantes, o 'Tu cara me suena'. Y fue en esa época donde le llegó su siguiente gran serie: 'El chiringuito de Pepe', junto a Santi Millán y reencontrándose con Jesús Bonilla tras su paso por 'Los Serrano'. Aunque la serie de comedia funcionó bien, solo estuvo en antena dos temporadas y veintiséis episodios.

Desde su salto al mundo del reality al giro radical en su vida

Pero tras terminar 'El chiringuito de Pepe', empezaron los verdaderos altibajos en la carrera de Adrián Rodríguez. Fue uno de los concursantes de 'Supervivientes' en 2018, aunque abandonó el programa a los 18 días de comenzar debido a la dureza del concurso. El problema es que su abandono le trajo una sanción que le dejó casi sin dinero, y así lo explicó en el plató de 'Sálvame'. "Todavía no he podido pagar la indemnización que me impuso la productora. Lo poco que gano va para Hacienda, otro poquito para mis deudas y el resto de lo poco que me queda para vivir. Estoy en psicólogos y atravesando un proceso depresivo. He tocado fondo".

Así se confesaba el joven actor que, tras su paso por el programa de Telecinco, no volvió a trabajar en ninguna serie salvo en 'Física o Química: el reencuentro'. Y así se ha sincerado ahora en un post en su Instragam, hablando claramente sobre su problema con la adicción a las drogas. En una imagen en la que le vemos con su título de monitor de pisos tutelados, habla sobre su situación actual y las ganas que tiene de ayudar a los que han pasado por lo mismo que él.

"Cuando comencé mi carrera profesional a los 10 años fui olvidándome poco a poco de mi formación académica y dedicándome plenamente al mundo de la interpretación con 15 años. Jamás me gustó estudiar. Lo mío era el teatro y bailar en cualquier momento de reunión con la familia", recuerda. "Empecé a fumar, beber y salir con chicas, dejando hasta el deporte de lado, y dedicándome únicamente a trabajar, pasármelo bien y preocuparme de que a los míos jamás les faltara de nada".

"Vuelvo a las redes sociales para contaros de una forma natural y sencilla como fui desarrollando mi adicción a las drogas", continúa. "Y cómo estoy haciendo para tener un nuevo proyecto de vida centrado en ayudar a personas que, en algún momento, también se olvidaron de ellas mismas".

Adrián Rodríguez, junto al reparto de 'Los Serrano', en la boda de Víctor Elías y Ana Guerra.

El intérprete había encontrado en los últimos años en la plataforma de vídeos para adultos Onlyfans su principal fuente de ingresos: "A nivel laboral sigo estando muy orgulloso y satisfecho de todas mis hazañas y cualquiera que me conozca sabe de mi trayectoria", reconoció respecto a sus vídeos amateur de contenido triple equis. Ahora, mientras lucha por rehabilitarse, Adrián Rodríguez se dejó ver recientemente en público en la boda de Víctor Elías y Ana Guerra, que reunió a gran parte del elenco de 'Los Serrano'.

En el programa de Emma García además aprovechó para sincerarse y hablar sobre ese giro tan radical en su vida. "Mi carrera de actor se fue torciendo a medida que yo empecé a desviarme del camino correcto. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a pasar de participar en series de éxito a estar en OnlyFans?", comentó sin miramientos. Sigue en ese proceso de curación que tanto le está contando, y por ahora, dejando su carrera de actor aparcada hasta estar totalmente bien.

"Pedí ayuda y en ello sigo. No se puede decir que esté recuperado. Sigo en el proceso y aprendiendo a curarme de esta enfermedad. Pensé que ya estaba preparado para dedicarme a esto, a ayudar, y no era así. He ido muy rápido y cuando corres demasiado pasa lo que pasa, te confías. He tenido que empezar de cero de nuevo", ha explicado en el programa. Poco a poco, dándose tiempo y buscando ayuda profesional. Esos son los pasos que está cumpliendo Adrián Rodríguez para poder volver a sanar y, por fin, dejar atrás ese infierno que le ha arrebatado una de sus grandes pasiones: actuar.