La nueva vida de Andrés de la Cruz, Boliche en 'Los Serrano': su increíble cambio físico y su actual profesión

Mira que hemos hablado de series míticas de la historia de nuestra televisión. Tenemos 'Farmacia de guardia' y 'Médico de familia' como las más famosas de la década de los 90. Pero, ¿y con el cambio de siglo? ¿Qué serie se convirtió en la de cabecera de millones de hogares españoles? La primera que nos viene a la mente a todos es claramente 'Los Serrano'. El pasado 2003 se cumplieron 20 años del estreno de su primer episodio. Se dice pronto, ¿verdad? Antonio Resines, Belén Rueda, Natalia Sánchez, Fran Perea, Jorge Jurado, Verónica Sánchez y Víctor Elías. Los 7 de la mítica canción de la serie '1+1 son 7'. Si creciste en los 2000, te sabes la letra de memoria. Pero no eran los únicos protagonistas. Porque entre ellos estaba también Andrés de la Cruz, conocido en la serie como 'Boliche'.

El grupo de amigos que formaban los actores más pequeños se convirtieron en una de las claves para que la serie funcionara entre todo tipo de público. El propio Andrés de la Cruz formó Santa Justa Klan con Víctor Elías, Adrián Rodríguez y Natalia Sánchez. Un grupo musical que lanzó 'A toda mecha', una canción que hoy en día arquearía más de una ceja pero que, en su momento, fue un verdadero éxito. Los tres llenaban pabellones para verlos cantar, vendiendo más de 140.000 discos y logrando un disco platino.

Y todo ello lo recordó recientemente Andrés en el podcast Animales Humanos con motivo del aniversario de 'Los Serrano'. Y, por supuesto, aprovechó para recordar su paso por la ficción de Telecinco. Pero no solo habló de eso, sino del precio de la fama, y de lo complicado que era tener su físico en esa época en España. Sobre todo si eras famoso y salías en la televisión.

"Te voy a contar una cosa que es dolorosa, pero que me lo hicieron y es muy jodido", comienza a explicar en el podcast. "Sacamos una agenda en la revista Bravo, que se llamaba la Agenda de cumpleaños de SJK (Santa Justa Klan), en la que se supone que estaban marcados los cumpleaños. Me pongo a mirar la agenda y mi cumpleaños no sale", explica el actor sobre cómo le trataban ciertos medios de comunicación. Algo que hoy en día sería un claro caso de gordofobia. "Le dije a la de Bravo que sabía lo que estaban haciendo perfectamente".

"En la SuperPop me recortaron. Al final, Natalia (Sánchez) siempre hacia que me pusieran en el medio para que no me recortaran de la foto. Si me ponían en un lateral, me quitaban", recuerda Andrés. Pese a que guarda buen recuerdo de su paso por 'Los Serrano', esos momentos fueron la parte "jodida" de la fama.

También recuerda su paso por el grupo SJK (Santa Justa Klan). "La canción era lo que era. Para un público infantil. Pero yo tenía normalizado que Víctor o los demás tuvieran un público más amplio que yo. Aunque la gira fue una pasada. Ese verano... firma de discos, hoteles... Me sentía como el hermano mayor de ellos, sentía que les tenía que cuidar".

Hoy en día, Andrés de la Cruz ha dejado de lado el mundo de la actuación y es profesor de la ECAM (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid). Y mantiene una amistad enorme con Víctor Elías, su mejor amigo en la ficción de Telecinco. De hecho, fue uno de los invitados al enlace de Elías con Ana Guerra. "Hoy hace una semana de la boda del año y así de guapetones fuimos para celebrar el amor que se tienen. Enhorabuena morchis! Jamás vamos a poder recordar ese día sin emocionarnos con cómo os mirabais, vuestras manos temblorosas y vuestras lágrimas de felicidad", les escribió en su Instagram.